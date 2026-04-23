Wendel Silva quebra jejum de quase dois meses sem marcar gol pelo Ceará

Apesar de não ter sido suficiente para evitar a derrota do Ceará para o Atlético-MG, o atacante Wendel Silva voltou a marcar um gol com a camisa do Vovô e encerrou um jejum de quase dois meses. O camisa 9 fez o único tento do Vovô na Arena MRV na noite de quinta-feira (23) e chegou a quatro na temporada pelo Alvinegro.

Wendel acertou um chute no ângulo superior esquerdo do goleiro Everson, do Atlético-MG, aos 20 minutos do segundo tempo e quebrou uma sequência de 55 dias sem marcar um gol. Naquela altura era o gol de empate do Vovô, mas o Galo fez mais um e venceu a partida por 2 a 1.

Antes do jogo de ida pela 5ª fase da Copa do Brasil, Wendel havia marcado contra o Primavera, dia 26 de fevereiro, em jogo válido também pelo torneio nacional. Com 4 gols assinalados em 2026, o centroavante é o vice-artilheiro do Ceará na temporada, empatado com Matheus Araújo e atrás apenas de VIna, que tem 7.

Ao fim da partida, o camisa 9 celebrou o fato de voltar a marcar, porém lamentou a derrota. “Estou feliz pelo gol, graças a Deus pude fazer um belo gol. A gente sabia que ia ser um jogo difícil, viemos aqui para segurar o jogo, para decidir em casa, mas infelizmente não conseguimos. Mas é isso, ainda temos 90 minutos e contamos com a nossa torcida lá", disse.