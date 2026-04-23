Análise: Esperada postura defensiva não evita derrota do Ceará, mas o mantém vivo para jogo de volta

A postura defensiva do Ceará contra o Atlético-MG fora de casa na Arena MRV era esperada no jogo de ida da Copa do Brasil. Se em jogos da Série B fora de casa isso acontece, imagina contra um time de Série A. Mozart tem uma ideia de jogo definida para jogos como visitante e os jogadores seguiram à risca o trabalho defensivo.

Com muita marcação, linha baixas fechando a grande área, incluindo meias e atacantes, o Vovô limitou-se a praticamente todo jogo a se defender e tentar segurar o Galo.

Ainda assim, concedeu 21 finalizações ao Atlético, com Richard - depois Bruno Ferreira que entrou no lugar dele - precisando trabalhar. Mas o cenário ao fim do 1º tempo foi a derrota parcial de apenas 1x0.

A equipe continuou correndo riscos lá atrás, mas o Vovô empatou com golaço de Wendel, um resultado que já seria espetacular pelo que o Ceará produzia e pela pressão de sofria.

Só que minutos depois, o Galo voltaria a ficar na frente, e a partir daí, o Ceará até tentou sair para o jogo, mas produzlu pouco ofensivamente, com as mudanças de Mozart não funcionando.

Por fim, a derrota por 2x1 deixou o Ceará vivo para o jogo de volta no Castelão, no dia 13. Só a postura que precisará ser diferente. O Vovô terá que arriscar e ser mais ofensivo, já que tem a desvantagem.