Quando a Seleção Brasileira jogou pela última vez em cada estado? Veja infográfico
O Ceará não recebe um jogo da Seleção Brasileira desde 2015
A Copa do Mundo está chegando e torcedores da Seleção Brasileira estão animados para ver a Amarelinha brilhando nos gramados dos Estados Unidos, México e Canadá. Mas antes de embarcar para a América do Norte, a seleção fará uma última partida em solo brasileiro, com grande presença de torcedores apoiando os convocados de Ancelotti.
O jogo será contra o Panamá e será disputado no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 31 de maio. Apesar de outros estados cotados, a escolha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi por aquele considerado o principal estádio do país.
Além dos cariocas, torcedores de diversos outros estados brasileiros estarão reunidos no Maraca para torcer pela Seleção. Mas quando terá sido a última vez da Seleção Brasileira em cada estado do Brasil? O Diário do Nordeste fez o levantamento e o apresenta agora.
ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO NORTE DO BRASIL
A região Norte do Brasil conta com sete estados, mas nem todos eles já receberam jogos da Seleção Brasileira. Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins nunca foram palco de nenhum jogo da Amarelinha. Apenas Pará e Amazonas.
- Pará: 08/09/2023 - Brasil 5-1 Bolívia
- Amazonas: 14/10/2021 - Brasil 4-1 Uruguai
- Acre: nunca
- Amapá: nunca
- Rondônia: nunca
- Roraima: nunca
- Tocantins: nunca
ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO NORDESTE DO BRASIL
Todos os estados da região Nordeste já receberam jogos da Seleção Brasileira. O mais recente foi na Bahia, em novembro de 2024, contra o Uruguai. Já o mais antigo, foi em Sergipe, contra a seleção do estado, em 1969.
- Bahia: 19/11/2024 - Brasil 1-1 Uruguai
- Pernambuco: 09/09/2021 - Brasil 2-0 Peru
- Rio Grande do Norte: 06/10/2016 - Brasil 5-0 Bolívia
- Ceará: 13/10/2015 - Brasil 3-1 Venezuela
- Alagoas: 13/10/2004 - Brasil 0-0 Colômbia
- Maranhão: 14/11/2001 - Brasil 3-1 Venezuela
- Piauí: 16/10/1996 - Brasil 3-1 Lituânia
- Paraíba: 16/12/1992 - Brasil 1-2 Uruguai
- Sergipe: 09/07/1969 - Brasil 8-2 Seleção Sergipana
ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO CENTRO-OESTE DO BRASIL
A região Centro-Oeste conta com três estados e com o Distrito Federal. Este, foi o último da região a receber a Amarelinha, em 2025. Já o Mato Grosso do Sul não recebe um jogo da Seleção Brasileira desde a temporada 2009.
- Distrito Federal: 20/03/2025 - Brasil 2-1 Colômbia
- Mato Grosso: 12/10/2023 - Brasil 1-1 Venezuela
- Goiás: 27/06/2021 - Brasil 1-1 Equador
- Mato Grosso do Sul: 14/10/2009 - Brasil 0-0 Venezuela
ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO SUDESTE DO BRASIL
Três estados da região sudeste recebem com frequência jogos da Seleção Brasileira: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Por outro lado, o Espírito Santo recebeu poucos jogos na história, e não é palco desde o ano de 1996.
- Rio de Janeiro: 04/09/2025 - Brasil 3-0 Chile
- São Paulo: 10/06/2025 - Brasil 1-0 Paraguai
- Minas Gerais: 01/02/2022 - Brasil 4-0 Paraguai
- Espírito Santo: 27/03/1996 - Brasil 3-1 Polônia
ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO SUL DO BRASIL
Por fim, a região Sul, composta por três estados, não recebe jogos da Seleção Brasileira desde 2024, quando o Paraná foi palco de uma vitória sobre o Equador. Já Santa Catarina não recebe a Amarelinha desde 1994.
- Paraná: 06/09/2024 - Brasil 1-0 Equador
- Rio Grande do Sul: 04/06/2021 - Brasil 2-0 Equador
- Santa Catarina: 04/05/1994 - Brasil 3-0 Islândia