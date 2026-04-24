Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quando a Seleção Brasileira jogou pela última vez em cada estado? Veja infográfico

O Ceará não recebe um jogo da Seleção Brasileira desde 2015

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Brasil manteve na 5ª colocação, mesmo posição do ranking passado.
Foto: Rafael Ribeiro / CBF

A Copa do Mundo está chegando e torcedores da Seleção Brasileira estão animados para ver a Amarelinha brilhando nos gramados dos Estados Unidos, México e Canadá. Mas antes de embarcar para a América do Norte, a seleção fará uma última partida em solo brasileiro, com grande presença de torcedores apoiando os convocados de Ancelotti.

O jogo será contra o Panamá e será disputado no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 31 de maio. Apesar de outros estados cotados, a escolha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi por aquele considerado o principal estádio do país.

Além dos cariocas, torcedores de diversos outros estados brasileiros estarão reunidos no Maraca para torcer pela Seleção. Mas quando terá sido a última vez da Seleção Brasileira em cada estado do Brasil? O Diário do Nordeste fez o levantamento e o apresenta agora.

Quando a Seleção Brasileira jogou pela última vez em cada estado?
Legenda: Quando a Seleção Brasileira jogou pela última vez em cada estado
Foto: Jogada

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO NORTE DO BRASIL

A região Norte do Brasil conta com sete estados, mas nem todos eles já receberam jogos da Seleção Brasileira. Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins nunca foram palco de nenhum jogo da Amarelinha. Apenas Pará e Amazonas.

  • Pará: 08/09/2023 - Brasil 5-1 Bolívia
  • Amazonas: 14/10/2021 - Brasil 4-1 Uruguai
  • Acre: nunca
  • Amapá: nunca
  • Rondônia: nunca
  • Roraima: nunca
  • Tocantins: nunca

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO NORDESTE DO BRASIL

Todos os estados da região Nordeste já receberam jogos da Seleção Brasileira. O mais recente foi na Bahia, em novembro de 2024, contra o Uruguai. Já o mais antigo, foi em Sergipe, contra a seleção do estado, em 1969.

  • Bahia: 19/11/2024 - Brasil 1-1 Uruguai
  • Pernambuco: 09/09/2021 - Brasil 2-0 Peru
  • Rio Grande do Norte: 06/10/2016 - Brasil 5-0 Bolívia
  • Ceará: 13/10/2015 - Brasil 3-1 Venezuela
  • Alagoas: 13/10/2004 - Brasil 0-0 Colômbia
  • Maranhão: 14/11/2001 - Brasil 3-1 Venezuela
  • Piauí: 16/10/1996 - Brasil 3-1 Lituânia
  • Paraíba: 16/12/1992 - Brasil 1-2 Uruguai
  • Sergipe: 09/07/1969 - Brasil 8-2 Seleção Sergipana

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO CENTRO-OESTE DO BRASIL

A região Centro-Oeste conta com três estados e com o Distrito Federal. Este, foi o último da região a receber a Amarelinha, em 2025. Já o Mato Grosso do Sul não recebe um jogo da Seleção Brasileira desde a temporada 2009.

  • Distrito Federal: 20/03/2025 - Brasil 2-1 Colômbia
  • Mato Grosso: 12/10/2023 - Brasil 1-1 Venezuela
  • Goiás: 27/06/2021 - Brasil 1-1 Equador
  • Mato Grosso do Sul: 14/10/2009 - Brasil 0-0 Venezuela

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO SUDESTE DO BRASIL

Três estados da região sudeste recebem com frequência jogos da Seleção Brasileira: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Por outro lado, o Espírito Santo recebeu poucos jogos na história, e não é palco desde o ano de 1996.

  • Rio de Janeiro: 04/09/2025 - Brasil 3-0 Chile
  • São Paulo: 10/06/2025 - Brasil 1-0 Paraguai
  • Minas Gerais: 01/02/2022 - Brasil 4-0 Paraguai
  • Espírito Santo: 27/03/1996 - Brasil 3-1 Polônia

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO SUL DO BRASIL

Por fim, a região Sul, composta por três estados, não recebe jogos da Seleção Brasileira desde 2024, quando o Paraná foi palco de uma vitória sobre o Equador. Já Santa Catarina não recebe a Amarelinha desde 1994.

  • Paraná: 06/09/2024 - Brasil 1-0 Equador
  • Rio Grande do Sul: 04/06/2021 - Brasil 2-0 Equador
  • Santa Catarina: 04/05/1994 - Brasil 3-0 Islândia
Assuntos Relacionados
CT do Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem contas de 2025 aprovadas pelo Conselho; déficit foi de R$ 74 milhões

A votação ocorreu na noite desta quinta-feira (23)

Alexandre Mota Há 54 minutos
Foto de Vini Jr e Matheus Cunha pelo Brasil

Jogada

Quando a Seleção Brasileira jogou pela última vez em cada estado? Veja infográfico

O Ceará não recebe um jogo da Seleção Brasileira desde 2015

Daniel Farias Há 1 hora
Mozart

Jogada

Mozart avalia derrota do Ceará para o Atlético-MG e lamenta lesão de Richard

As equipes se enfrentaram na Arena MRV, em Belo Horizonte, pela Copa do Brasil

Crisneive Silveira 23 de Abril de 2026
Wendel Silva

Jogada

Wendel Silva quebra jejum de quase dois meses sem marcar gol pelo Ceará

Atacante fez o único tento do Vovô na derrota por 2 a 1 para o Atlético-MG

Brenno Rebouças 23 de Abril de 2026
jogadores

Jogada

Ceará perde para o Atlético-MG na Copa do Brasil e vê Richard sair lesionado

Galo e Vozão se enfrentam na Arena MRV pela partida de ida da quinta fase

Crisneive Silveira 23 de Abril de 2026
David Ricardo em ação pelo Botafogo

Jogada

Botafogo entra com pedido de recuperação judicial e revela dívida com o Ceará de R$ 5 milhões

O Ceará negociou recentemente jogadores com o Botafogo, com o zagueiro David Ricardo

Redação 23 de Abril de 2026