Quando a Seleção Brasileira jogou pela última vez em cada estado? Veja infográfico

A Copa do Mundo está chegando e torcedores da Seleção Brasileira estão animados para ver a Amarelinha brilhando nos gramados dos Estados Unidos, México e Canadá. Mas antes de embarcar para a América do Norte, a seleção fará uma última partida em solo brasileiro, com grande presença de torcedores apoiando os convocados de Ancelotti.

O jogo será contra o Panamá e será disputado no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), no dia 31 de maio. Apesar de outros estados cotados, a escolha da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi por aquele considerado o principal estádio do país.

Além dos cariocas, torcedores de diversos outros estados brasileiros estarão reunidos no Maraca para torcer pela Seleção. Mas quando terá sido a última vez da Seleção Brasileira em cada estado do Brasil? O Diário do Nordeste fez o levantamento e o apresenta agora.

Legenda: Quando a Seleção Brasileira jogou pela última vez em cada estado Foto: Jogada

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO NORTE DO BRASIL

A região Norte do Brasil conta com sete estados, mas nem todos eles já receberam jogos da Seleção Brasileira. Acre, Amapá, Rondônia, Roraima e Tocantins nunca foram palco de nenhum jogo da Amarelinha. Apenas Pará e Amazonas.

Pará : 08/09/2023 - Brasil 5-1 Bolívia

: 08/09/2023 - Brasil 5-1 Bolívia Amazonas : 14/10/2021 - Brasil 4-1 Uruguai

: 14/10/2021 - Brasil 4-1 Uruguai Acre : nunca

: nunca Amapá : nunca

: nunca Rondônia : nunca

: nunca Roraima : nunca

: nunca Tocantins: nunca

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO NORDESTE DO BRASIL

Todos os estados da região Nordeste já receberam jogos da Seleção Brasileira. O mais recente foi na Bahia, em novembro de 2024, contra o Uruguai. Já o mais antigo, foi em Sergipe, contra a seleção do estado, em 1969.

Bahia : 19/11/2024 - Brasil 1-1 Uruguai

: 19/11/2024 - Brasil 1-1 Uruguai Pernambuco : 09/09/2021 - Brasil 2-0 Peru

: 09/09/2021 - Brasil 2-0 Peru Rio Grande do Norte : 06/10/2016 - Brasil 5-0 Bolívia

: 06/10/2016 - Brasil 5-0 Bolívia Ceará : 13/10/2015 - Brasil 3-1 Venezuela

: 13/10/2015 - Brasil 3-1 Venezuela Alagoas : 13/10/2004 - Brasil 0-0 Colômbia

: 13/10/2004 - Brasil 0-0 Colômbia Maranhão : 14/11/2001 - Brasil 3-1 Venezuela

: 14/11/2001 - Brasil 3-1 Venezuela Piauí : 16/10/1996 - Brasil 3-1 Lituânia

: 16/10/1996 - Brasil 3-1 Lituânia Paraíba : 16/12/1992 - Brasil 1-2 Uruguai

: 16/12/1992 - Brasil 1-2 Uruguai Sergipe: 09/07/1969 - Brasil 8-2 Seleção Sergipana

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO CENTRO-OESTE DO BRASIL

A região Centro-Oeste conta com três estados e com o Distrito Federal. Este, foi o último da região a receber a Amarelinha, em 2025. Já o Mato Grosso do Sul não recebe um jogo da Seleção Brasileira desde a temporada 2009.

Distrito Federal : 20/03/2025 - Brasil 2-1 Colômbia

: 20/03/2025 - Brasil 2-1 Colômbia Mato Grosso : 12/10/2023 - Brasil 1-1 Venezuela

: 12/10/2023 - Brasil 1-1 Venezuela Goiás : 27/06/2021 - Brasil 1-1 Equador

: 27/06/2021 - Brasil 1-1 Equador Mato Grosso do Sul: 14/10/2009 - Brasil 0-0 Venezuela

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO SUDESTE DO BRASIL

Três estados da região sudeste recebem com frequência jogos da Seleção Brasileira: Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Por outro lado, o Espírito Santo recebeu poucos jogos na história, e não é palco desde o ano de 1996.

Rio de Janeiro : 04/09/2025 - Brasil 3-0 Chile

: 04/09/2025 - Brasil 3-0 Chile São Paulo : 10/06/2025 - Brasil 1-0 Paraguai

: 10/06/2025 - Brasil 1-0 Paraguai Minas Gerais : 01/02/2022 - Brasil 4-0 Paraguai

: 01/02/2022 - Brasil 4-0 Paraguai Espírito Santo: 27/03/1996 - Brasil 3-1 Polônia

ÚLTIMOS JOGOS DA SELEÇÃO NO SUL DO BRASIL

Por fim, a região Sul, composta por três estados, não recebe jogos da Seleção Brasileira desde 2024, quando o Paraná foi palco de uma vitória sobre o Equador. Já Santa Catarina não recebe a Amarelinha desde 1994.