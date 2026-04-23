Mailton será julgado por agressão e pode pegar gancho de até 12 partidas

O lateral-direito Mailton será julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) nesta sexta-feira (24) e pode pegar gancho de 4 a 12 partidas por agressão física. O motivo foi a expulsão na partida contra o Botafogo-SP, na primeira rodada da Série B do Brasileiro.

Mailton levou cartão vermelho direto aos 45 minutos do segundo tempo, e o árbitro registrou na súmula que expulsou o camisa 22 do Leão por “apertar o pescoço de seu adversário com as duas mãos, com força excessiva, quando o jogo se encontrava paralisado”. Com isso, Mailton será julgado com base no artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que significa agressão física.

Se condenado, Mailton pode pegar de 4 a 12 partidas de suspensão, diminuindo a automática já cumprida. O julgamento será feito pela 5ª comissão disciplinar do STJD e está marcado para iniciar às 10h30 desta sexta, na sede da OAB do Distrito Federal.

Titular absoluto do Fortaleza em 2026, Mailton pode desfalcar o Tricolor contra o Operário-PR caso seja punido. A partida está marcada para domingo (26), às 18 horas, em Ponta Grossa, no Paraná, em jogo válido pela 6ª rodada da Série B do Brasileiro.