Diretor de comunicação do Ceará entrega o cargo; veja detalhes

Eugênio Parente não é mais o diretor de comunicação do Ceará. Ele entregou o cargo nesta sexta-feira (24), através de carta enviada ao presidente do clube, João Paulo Silva. A informação foi confirmada com exclusividade pelo Diário do Nordeste, que teve acesso ao documento de renúncia do então dirigente.

Ainda de acordo com a apuração, o motivo da renúncia é o fato de Eugênio ter outra ocupação profissional que o exige fazer muitas viagens para tratar de negócios fora do Estado. Diante da situação, o próprio mandatário optou por deixar o cargo à disposição.

A presidência e os demais diretores do clube já foram informados da decisão de Eugênio. A presidência do clube agora avalia outro nome para assumir a pasta da comunicação. Neste momento, a gerência executiva da pasta fica a cargo do jornalista Israel Simonton, que coordena o departamento de comunicação.

Em sua carta de renúncia, Eugênio Parente destacou os anos de serviço ao Ceará e agradeceu a dirigentes com quem trabalhou diretamente no clube: Evandro Leitão, Robinson de Castro, Humberto Aragão e João Paulo Silva.