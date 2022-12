Fortaleza define obras do clube com Vojvoda para 2023; veja lista

A diretoria do Fortaleza Esporte Clube planeja um conjunto de melhorias estruturais na instituição para a temporada de 2023. No acordo de renovação com o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda, a cúpula leonina apresentou as obras e teve aval do treinador, em acordo firmado entre as partes.

Os pontos foram importantes no acerto. Vojvoda morou no Centro de Excelência, no Pici, por mais de um ano e conhece a capacidade financeira da equipe. Assim, compreende o listado como possível.

Melhorias do Fortaleza para 2023 acertados com Vojvoda

Área de convivência e integração para a família de jogadores e funcionários.

Expansão da área de gramado do Centro de Excelência.

Ampliação do espaço de fisioterapia.

Integrar as instalações entre os hotéis Oto Diniz e o Ribamar Bezerra.

Construção de um campo sintético no CT Ribamar Bezerra, sede da base.

Vale ressaltar, no entanto, que tudo faz parte do planejamento estratégico do Fortaleza para o novo ano. Desde a chegada do presidente Marcelo Paz na gestão em 2017, o aspecto estrutural se tornou um dos pilares de investimento e parte da ascensão nacional do time, que evoluiu desportivamente.

Em novembro, por exemplo, o clube concluiu a reestruturação do Hotel Ribamar Bezerra, no Pici. A reforma durou quatro meses e custou R$ 800 mil, montado com 11 suítes duplas para os jogadores.

O projeto de permanência de Vojvoda envolve essas obras, é um desejo do treinador, faz parte do projeto de dois anos. Além do citado, o clube também deve realizar novas instalações em 2023, como a sala de troféus e um novo espaço para a imprensa. Assim, o Fortaleza segue em expansão.