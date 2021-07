Vojvoda decide seguir no Centro de Excelência e ganha reforma no alojamento do Fortaleza

O técnico argentino Juan Pablo Vojvoda decidiu seguir no Centro de Excelência do Fortaleza e ganhou uma reforma no alojamento individual. Com mais de dois meses ocupando as dependências do clube, o profissional avisou que gosta do ambiente e quer morar no espaço por mais tempo.

Assim, a diretoria tricolor implantou melhorias no local. A gestão montou uma força-tarefa para oferecer maior comodidade nos aposentos de Vojvoda durante uma sequência de jogos fora de casa.

O período escolhido foi o fim de junho, quando o time encarou o Flamengo, no Rio de Janeiro-RJ, e o Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela Série A do Brasileiro.

No intervalo de viagem do treinador com a delegação, uma sequência de obras foi realizada no setor ocupado por Vojvoda, como reformas no piso, banheiro e teto de gesso. O argentino mora no Centro de Excelência desde 9 de maio, quando desembarcou da Argentina na capital cearense.

Os auxiliares Gastón Liendo e Nahuel Martínez, argentinos membros da nova comissão técnica, estavam no equipamento, mas aceitaram as ofertas do Fortaleza e se transferiram para apartamentos de luxo. O treinador, no entanto, recusou a proposta de morar com vista para o mar.

O objetivo é estreitar laços com os funcionários e fazer imersão no início do trabalho, se mantendo focado em aprender sobre as logísticas internas, a infraestrutura oferecida e a própria história do time: na rotina, Vojvoda sempre busca informações sobre os ídolos e os títulos da equipe.