Fortaleza completa 104 anos vivendo grande momento dentro e fora de campo

O Fortaleza completa nesta terça-feira (18), 104 anos em alto astral, em um grande momento dentro e fora de campo. Cada vez mais estruturado e conquistando resultados expressivos, o Tricolor de Aço e sua torcida festejam aniversário com um sorriso largo e com muitos motivos para comemorar.

Afinal, o Leão do Pici praticamente garantiu sua permanência na Série A de 2023 com os 44 pontos conquistados, com a 2ª melhor campanha do returno, em uma das maiores reações de uma equipe na história dos pontos corridos, saindo na última colocação para um G-10 que o permite sonhar em jogar a Libertadores mais uma vez.

São 6 jogos de invenbilidade no Brasileirão, 29 pontos em 13 jogos no returno e 74% de aproveitamento, na segunda melhor campanha no returno, e restando 6 jogos para o fim da Série A, a expectativa é a melhor possível de chegar ao G-8 e repetir o sonho libertador.

Seria um presente e tanto para sua leal e fanática torcida, que carregou o time rumo à reação na Série A, e acompanhou uma temporada marcante com os títulos de Tetracampeão Cearense, da Copa do Nordeste, a boa campanha na Copa do Brasil até as quartas de Finais e claro, a honrosa participação na Libertadores, chegando às Oitavas de Finais.

E como presente dos 104 anos, a diretoria do clube inaugurará hotel interno, com investimento de R$ 1 milhão. A direção unificou o Hotel Otoni Diniz – local de concentração dos atletas e onde Juan Pablo Vojvoda mora – com o alojamento Ribamar Bezerra.

Veja Fotos exclusivas:

Legenda: A diretoria do Fortaleza inaugurará o Hotel Ribamar Bezerra em cerimônia na manhã de hoje Foto: KID JUNIOR

Legenda: A diretoria do Fortaleza inaugurará o Hotel Ribamar Bezerra em cerimônia na manhã de hoje Foto: KID JUNIOR

Legenda: A diretoria do Fortaleza inaugurará o Hotel Ribamar Bezerra em cerimônia na manhã de hoje Foto: KID JUNIOR

Relembre a trajetória leonina na temporada:

Títulos do Nordeste e Cearense

Legenda: O Tricolor conquistou o título da Copa do Nordeste de forma invicta Foto: KID JUNIOR

O Leão do Pici começou a temporada exercendo seu favoritismo na Copa do Nordeste e Campeonato Cearense, levantando as duas taças. O time chegou ao bicampeonato da competição ao bater o Sport por 1 a 0 no Castelão. Na competição regional, o Fortaleza entrou em campo em 12 jogos, conquistou sete vitórias, cinco empates e não somou derrotas. Com campanha invicta, o time levantou dois troféus em 21 dias, sendo também campeão cearense. O Fortaleza venceu o Caucaia por 4 a 0 na final e conquistou o tetracampeonato estadual, também invicto, com 5 vitórias e um empate.

História na Libertadores

Legenda: O Fortaleza fez grande jogos na 1ª Fase da Libertadores e avançou com campanha de recuperação Foto: THIAGO GADELHA

Pelo brilhante Brasileirão de 2022, com o 4º lugar, o Fortaleza disputou pela primeira vez na história a Libertadores da América e fez campanha marcante, de superação. O Leão iniciou a campanha com duas derrotas, contra Colo-Colo e River Plate, mas reagiu na competição, conquistando 3 vitórias e um empate na sequência, garantindo uma classificação histórica para as Oitavas de Finais.

O empate no Castelão contra o poderoso River Plate em 1 a 1 diante de 48.867 torcedores na Arena Castelão foi o impulso que a equipe precisava e conquistando a vaga fora do país com 2 vitórias: a primeira vitória do Leão fora do Brasil na Libertadores veio diante do Alianza Lima por 2 a 0 e na última rodada, um histórico 4 a 3 diante do Colo Colo.

Nas oitavas, o Fortaleza empatou com o Estudiantes por 1 a 1 em casa, mas foi derrotado no duelo na Argentina por 3 a 0, o que não apaga a grande campanha feita pelo Tricolor de Aço.

Reação histórica na Série A

Legenda: No último sábado, o Leão venceu o América/MG fora de casa em confronto direto por vaga na Libertadores Foto: Bruno Oliveira / Fortaleza EC

Disputando paralelamente as Copas do Brasil - a equipe chegou até as Quartas, parando no Fluminense - e Libertadores, o Leão de Aço fez um 1º turno terrível na Série A com apenas 15 pontos, mas alcançou uma reação histórica no returno. O Fortaleza é o primeiro lanterna do 1º turno da história da Série A na era dos pontos corridos que não será rebaixado. Para fugir da zona de rebaixamento, o Tricolor faz uma campanha perfeita no returno, de G-4. Venceu nove jogos, empatou dois e foi derrotado duas vezes. O time é o nono na Série A nacional, com 44 pontos.

Programação de aniversário

Café da manhã com funcionários - Centro de Excelência Alcides Santos

8h | Abertura com banda de música da 10ª Região Militar

8h30 | Café da manhã

9h30 | Ato Ecumênico

10h | Inauguração do Hotel Ribamar Bezerra - Presença do Presidente Marcelo Paz

11h | Encerramento

12h | Missa no Espaço Ecumênico

Leão de Ouro - Restaurante Nativas Grill Fortaleza

19h | Abertura do evento

19h30 | Palavra do Presidente Marcelo Paz e demais convidados

20h | Entrega do Leão de Ouro

21h | Canto de felicitações ao clube

22h | Encerramento

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil