Fortaleza é o protagonista da grande história do Brasileirão pelo 2º ano consecutivo

A vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, no último sábado (15), colocou o Fortaleza de vez na luta pela Libertadores. Mais que isso, consolidou uma campanha de reação espetacular, que faz do Tricolor, pelo 2º ano seguido, o dono da grande história do Brasileirão.

Em 2021, uma campanha surpreendente e totalmente fora dos padrões. O Fortaleza não saiu do G-5 nenhuma só rodada e estabeleceu a melhor campanha de um time nordestino no atual formato da competição.

Tudo isso com um orçamento limitado, elenco reduzido e um trabalho fantástico de Juan Pablo Vojvoda, então visto como uma aposta da diretoria leonina.

Uma caminhada marcada por linearidade e regularidade.

Em 2022, após 20 rodadas no Z-4, sendo 14 na lanterna, o Leão do Pici consegue o inédito feito de se tornar o primeiro time a virar o 1º turno na última posição e escapar do rebaixamento.

Mais que isso, o Tricolor está forte na briga para disputar a Libertadores mais uma vez. Dono da 2ª melhor campanha no returno, pode terminar a próxima rodada no G-7, em caso de vitória sobre o Galo e tropeço do América-MG (que enfrenta o Flamengo).

Uma caminhada marcada por resiliência, superação e volta por cima.

O Fortaleza se provou vencedor nos diferentes cenários.

E é a grande história do Brasileirão. Mais uma vez.