América-MG X Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Neste sábado (15), o Fortaleza volta a entrar em campo pela Série A do Campeonato Brasileiro em confronto direto com o América-MG na Arena Independência, em Minas Gerais. A luta do Leão na tabela é, hoje, pela pré-Libertadores. Os times se enfrentam a partir de 20h30 (horário de Brasília).

Com 41 pontos e na 10ª posição na tabela, o Fortaleza tenta encostar no Coelho, que abre o G8 do Brasileirão com 45 pontos. O time de Juan Pablo Vojvoda luta contra o tabu de jamais ter vencido o América em Belo Horizonte, por outro lado, Vagner Mancini também nunca venceu o Leão na Série A.

Onde assistir ao jogo

A partida terá transmissão do Premiere, na Rádio Verdes Mares e em Tempo Real no Diário do Nordeste.

Momento | acompanhe o pré-jogo

O Tricolor do Pici enfrenta o Coelho na busca por uma vaga na pré-Libertadores. O time vem em uma boa sequência de cinco jogos de invencibilidade, com três vitórias e dois empates.

Como visitante, o Fortaleza tem um bom aproveitamento na competição. É o 6º melhor aproveitamento entre todas as equipes da Série A.

Entretanto, Juan Pablo Vojvoda conta com desfalques importantes para o confronto. O volante Lucas Sasha ficou na capital cearense para tratar lesão no Departamento Médico, a causa ainda não foi divulgada pelo clube. Marcelo Benevenuto também segue fora tratanto uma entorse no tornozelo.

O técnico argentino conta com as voltas de Silvio Romero e Valentim Depietri.

No América, a fase é um pouco mais irregular. Nos últimos cinco jogos, o time soma três vitórias e dois empates. Vagner Mancini conta com três retornos a equipe para a partida. Estão de volta: lateral-direito Raúl Cáceres, o zagueiro Lucas Kal e o atacante Aloísio.

Palpites

Prováveis escalações

América-MG: Matheus Cavichioli; Raúl Cáceres (Luan Patrick), Ricardo Silva (Iago Maidana), Éder e Marlon; Lucas Kal, Juninho e Alê (Matheusinho); Everaldo, Felipe Azevedo e Henrique Almeida (Mastriani). Técnico: Vagner Mancini.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Capixaba; Zé Welison, Caio Alexandre, Hércules; Moisés, Pedro Rocha e Galhardo. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ficha Técnica | América-MG x Fortaleza

Local: Arena Independência

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Premiere, Verdinha e em Tempo Real no Diário do Nordeste

