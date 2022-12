Coritiba tenta contratação de atacante Robson, do Fortaleza; veja valor pedido pelo clube cearense

O Coritiba demonstrou interesse no atacante Robson, do Fortaleza. O atleta de 31 anos tem contrato com o time cearense até o fim de 2023 e soma 105 jogos, com 21 gols e 11 assistências.

Antes de chegar ao Leão em 2021, o centroavante atuou pelo Coxa entre 2019 e 2020. Para o setor, o técnico argentino Juan Pablo Vojvoda conta com 10 opções: Romero, Pedro Rocha, Depietri, Igor Torres, Coutinho, Moisés, Romarinho, Edinho, Thiago Galhardo, David Da Hora.

Uma transferência não é descartada. No entanto, o Fortaleza deseja um valor para a liberação.

Pedido do Fortaleza

Segundo o ge, o Fortaleza solicitou 500 mil euros (cerca de R$ 2,7 milhões) para liberar Robson em definitivo ao Coritiba. A conversa não avançou porque o Coxa considerou o pedido muito alto.

Além do time paranaense, o atacante acumula passagens por times como São Catano, Paraná, São Paulo e Bangkok, da Tailândia. Natural de Campinas/SP, o início da carreira foi na Ponte Preta.