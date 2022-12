O Fortaleza tem negociação avançada para contratar Yago Pikachu, vendido pelo clube ao futebol japonês em julho. Com grande passagem pelo tricolor entre 2021 e 2022, o ala está no Shimizu S-Pulse, do Japão, e deve voltar por empréstimo para 2023. O atleta deseja o retorno. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pela reportagem.

No Japão, Pikachu participou de 12 jogos, mas não evitou o rebaixamento na J-League: ficou na vice-lanterna, com 33 pontos em 34 jogos. O vínculo no exterior é até dezembro de 2024, com um salário de patamar elevado, mas a vontade de Yago viabiliza um possível acerto, informou Alexandre Faria, staff do ala, ao Diário do Nordeste.

Legenda: No Japão, Pikachu participou de 12 jogos pelo Shimizu S-Pulse Foto: divulgação / Shimizu S-Pulse

Pikachu chegou ao Fortaleza em 2021 e somou 94 partidas ao todo, com 29 gols e 16 assistências. Com a camisa tricolor, Yago foi bicampeão cearense (2021-2022) e da Copa do Nordeste (2022), além de conseguir a semifinal da Copa do Brasil e o G-4 da Série A - eleito melhor lateral-direito do último ano. Na Libertadores, contribuiu com a campanha das oitavas de final.

Na transferência ao Japão, a diretoria tricolor recebeu US$ 800 mil dólares (cerca de R$ 4,3 milhões). O montante correspondia à multa rescisória junto do Fortaleza - o valor era acordado com o próprio jogador, que também sonhava em atuar fora do Brasil.