Fortaleza comunica saída de Yago Pikachu, que agradece ao clube: "deixo minha gratidão"

O Fortaleza comunicou, nesta quinta-feira (14), a venda do ala direito Yago Pikachu do Shimizu S-Pulse, do Japão. O atleta foi vendido por US$ 800 mil dólares (cerca de R$ 4,3 milhões), referente à multa rescisória. A situação tinha sido anunciada pelo presidente Marcelo Paz.

Em nota, afirmou que o jogador está “marcado na história do clube e no coração de todos os torcedores, o Fortaleza agradece imensamente pela dedicação, honra e respeito que o atleta teve pela instituição durante esse período, além de desejar muito sucesso no próximo desafio”.

Através das redes sociais, Pikachu agradeceu ao clube pela passagem, iniciada em 2021. “Deixo minha gratidão por tudo o que vivemos juntos e por todos os objetivos que conquistamos. Obrigado por permitir que eu fizesse parte da sua história durante esse tempo. Estou indo realizar mais um sonho, mas sempre ficará meu respeito e carinho por todos que fazem o clube”, declarou.

Pikachu pelo Fortaleza

Jogos: 96

Gols: 29

Assistências: 16

Títulos: Bicampeão do Cearense (2021-2022) e campeão da Copa do Nordeste (2022).

Eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão de 2021 e da Copa do Nordeste de 2022.

Ao todo, somou 96 jogos com a camisa tricolor, com 29 gols e 16 assistências. Foi bicampeão cearense e conquistou a Copa do Nordeste, além de ajudar em campanhas históricas na Copa do Brasil, na Série A e na Libertadores. Em 2022, tem 44 partidas, com 17 tentos e oito assistências.

A última partida foi quarta (13), no Clássico-Rei válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Na ocasião, o ala foi escolhido como capitão da equipe no jogo que marcou a classificação às quartas.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil