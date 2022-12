Fortaleza anuncia Leandro Zago como técnico do Sub-20

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira (30) a contratação de Leandro Zago para a categoria Sub-20 visando 2023. O vínculo do treinador vai até janeiro de 2024.

Leandro Zago chega à capital cearense nesta sexta-feira (2) para conhecer a estrutura do CT Ribamar Bezerra, em Maracanaú (CE), e dar início aos treinamentos visando a Copa São Paulo de Futebol Júnior.

O profissional, de 41 anos, estava livre no mercado após dirigir o Botafogo-SP no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil e na Série C do Campeonato Brasileiro. Na temporada, somou nove vitórias em 22 partidas. Como treinador de categorias de base, Leandro Zago tem passagens por Palmeiras e Atlético-MG.

Ficha Técnica

Nome: Leandro Calixto Zago (Leandro Zago)

Idade: 41 anos (27/05/1981)

Clubes: Campinas FC, Desportivo Brasil, Audax, Corinthians, Guarani, Ferroviária, Palmeiras, Ponte Preta, Atlético Mineiro, Joinville e Botafogo-SP

