Yago Pikachu chega ao Fortaleza e é apresentado aos companheiros; veja fotos

O novo reforço do Fortaleza para a temporada 2021 já está em terras alencarinas e foi apresentado ao grupo Tricolor. O lateral-direito Yago Pikachu, que foi anunciado na última sexta-feira (12), foi recepcionado nesta segunda-feira (15) pelo Presidente Marcelo Paz, o Diretor de Futebol, Alex Santiago, e o ídolo do Leão, Rinaldo.

Legenda: Yago Pikachu foi recepcionado pelo presidente Marcelo Paz e o Diretor de Futebol, Alex Santiago Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Natural de Belém/PA, Yago Pikachu iniciou a carreira vestindo a camisa do Paysandu. À época, pelo clube paraense, Pikachu marcou 62 gols em 213 partidas.

A fama de ser um lateral-artilheiro fez com que Yago Pikachu fosse negociado com o Vasco. Pelo clube carioca, o atleta de 28 anos repetiu o feito e balançou às redes 39 vezes em 248 jogos disputados.

Legenda: Yago Pikachu e Rinaldo, no Centro de Excelência Alcides Santos Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

A chegada em terras alencarinas, no entanto, não credenciam Yago Pikachu para o duelo desta quarta-feira (17) diante do Caxias, no Estádio Centenário, no Rio Grande do Sul. O atleta deverá ser regularizado no BID apenas ao longo da semana. A equipe tricolor embarcou para a capital gaúcha nesta segunda-feira (15).