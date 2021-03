Fortaleza usa logística de viagem da Série A para enfrentar Caxias na Copa do Brasil; veja roteiro

O Fortaleza tem a primeira decisão da temporada de 2021 nesta quarta-feira (17) contra o Caxias, pela abertura da Copa do Brasil. A partida garante receita milionária ao classificado e será realizada em jogo único no estádio Centenário, no Rio Grande do Sul.

No planejamento estratégico, o departamento de futebol montou uma logística de viagem similar à utilizada na Série A - quando a equipe é visitante. O trabalho ressalta a importância do duelo: com R$ 990 mil por participação, soma R$ 1,07 milhão se avançar (veja todos os valores).

O roteiro tricolor tem início nesta segunda (15), com o desembarque em Porto Alegre/RS durante a noite, dois dias antes do conforto. A delegação realiza o último treino pela manhã, na terça, e se desloca para Caxias/RS, com chegada no turno da noite.

A bola rola às 19h15 da quarta. Pelo regulamento, o Leão fica com a vaga se empatar ou vencer.

A partida também deve marcar a formação de um time base. Nas quatro primeiras partidas realizadas sob competições do novo ano - entre Copa do Nordeste e Campeonato Cearense - o técnico Enderson Moreira ainda não repetiu a escalação.

Logística de viagem do Fortaleza na Copa do Brasil

15.03 - Viagem para Porto Alegre/RS | durante a tarde

15.03 - Chegada em Porto Alegre/RS | durante a noite

16.03 - Treino em Porto Alegre/RS | durante a manhã

16.03 - Viagem para Caxias| durante a tarde

16.03 - Chegada em Caxias | durante a noite

17.03 - Partida às 19h15, no estádio Centenário, contra o Caxias