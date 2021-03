Copa do Brasil 2021 tem cotas definidas; saiba quanto cada clube receberá

Após o sorteio que definiu os confrontos da 1ª fase da Copa do Brasil, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou também a tabela com os valores de cotas que cada clube receberá por disputara competição nacional.

Um dos representantes cearenses na disputa, o Fortaleza está no Grupo II (clubes da Série A 2021, excluídos os integrantes do Grupo I), e com isso, receberá R$ 990 mil pela participação na 1ª fase. Caso passe pelo Caxias e assegure classificação para a 2ª etapa, receberá mais R$ 1,07 milhão.

Os outros dois times do Estado que estão na fase inicial da competição são Ferroviário e Guarany de Sobral. Ambos fazem parte do Grupo III (demais clubes, excluídos os integrantes dos Grupos I e II), e receberão R$ 560 mil. Se passarem por Porto Velho/RO e CSA, respectivamente, Tubarão e Cacique do Vale embolsarão mais R$ 675 mil.

O Ceará está no Grupo I (clubes que estão entre os 15 primeiros no Ranking Nacional de Clubes) e entrará direto na 3ª fase da disputa, já que é o atual campeão da Copa do Nordeste. Nesta etapa, o Alvinegro já embolsará de cara o total de R$ 1,7 milhão.

VEJA AS COTAS DE TODAS AS FASES DA COPA DO BRASIL

Legenda: Valores da Copa do Brasil 2021 Foto: Divulgação/CBF