Fortaleza anuncia contratação do lateral-direito Yago Pikachu

O Fortaleza anunciou a contratação do lateral-direito Yago Pikachu, atleta que atuou no Vasco até a temporada passada. O jogador acertou em definitivo com o Leão do Pici até dezembro de 2022.

Poucos minutos antes de anunciar o jogador, o clube fez uma brincadeira alusiva ao jogo Pokémon, no qual integra o personagem Pikachu.

O anúncio de Yago Pikachu foi via rede social e com criatividade.

Vaaaai, Pikachu! Nós escolhemos você! ⚡



O atleta é a nova contratação do Leão e acerta em definitivo até dezembro de 2022.



🖥️ Saiba mais em https://t.co/jtwGv4oACu pic.twitter.com/6smDVyTzZK — Fortaleza EC ⭐️ (@FortalezaEC) March 12, 2021

Aos 28 anos e natural de Belém/PA, Yago Pikachu carrega a marca de ser um lateral-direito artilheiro. De 2012 a 2015, o atleta vestiu a camisa do Paysandu em 213 jogos e marcou 62 gols. No Vasco, entre 2016 e 2020, o jogador jogou 248 partidas e balançou as redes 39 vezes.

Além dos gols, o lateral conquistou títulos pelos dois clubes: Campeonato Paraense 2013, Campeonato Carioca 2016, Taça Guanabara 2016 e 2019, e Taça Rio 2017.

Pikachu também foi premiado de forma individual, como melhor lateral-direito do Campeonato Brasileiro Série B 2015, do Campeonato Carioca 2018 e do Paraense em 2012, 2013 e 2015, nesse último também levou o troféu de melhor jogador.

Ficha técnica

Nome: Glaybson Yago Souza Lisboa

Data de nascimento: 05/06/1992 (28 anos)

Posição: lateral-direito

Naturalidade: Belém/PA

Altura: 1,69 cm

Clubes: Tuna Luso/PA (base), Paysandu/PA e Vasco/RJ