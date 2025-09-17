Diário do Nordeste
Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025

Escrito por
Ian Laurindo* ian.prado@svm.com.br
(Atualizado às 07:50)
Jogada
Legenda: No jogo da ida da final, Ceará foi superado por 2 a 1 para o Bahia no Estádio Presidente Vargas (PV)
Foto: Gabriel Silva/CearaSC

Ceará e Bahia se enfrentam na final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025 nesta quarta-feira (17), pela partida de volta da decisão. O jogo será às 15h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia. Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.

Na partida de ida, realizada na última quarta-feira (10), o Ceará foi superado pelo Bahia por 2 a 1, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza. Com isso, o Alvinegro terá que vencer a partida para conseguir o título inédito do torneio regional de base. Vencendo pelo placar mínimo, a decisão será nas penalidades.

ONDE ASSISTIR

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Gustavo Martins; Aloísio, Pedro Gilmar, Gabriel Silva e Samuel; Uchella, João Gabriel e Melk; Rian Patric, Giulio e Guilherme. Técnico: Alison Henry

Bahia: Victor; Roger Ruan, Gerald, Daniel e Alex; Wendel, David Martins e Carioca; Roger, João Andrade e Dell. Técnico: Leonardo Galbes

CEARÁ X BAHIA | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de volta da final da Copa do Nordeste Sub-20 2025
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador, na Bahia
Data: 17/09/2025 (quarta-feira)
Horário: 15h (de Brasília)

