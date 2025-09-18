Veja destaques do Sub-20 do Ceará que podem ganhar chance no profissional

O Ceará conquistou um resultado histórico para as categorias de base na última quarta-feira (17). Em Salvador, o Vovô superou o Bahia por 2 a 0 e faturou pela primeira vez a Copa do Nordeste Sub-20, um marco simbólico para o futebol cearense e que tem muito peso para uma projeção de futuro.

Em campo, vitória com gols de Giulio e Guilherme, revertendo um placar de derrota na ida de 2 a 1. Assim, o Diário do Nordeste lista alguns dos valores da base que podem ascender ao profissional em breve.

Em tempo: o departamento de futebol acompanha de perto a equipe Sub-20 e faz projeções, em um trabalho cada vez mais integrado na gestão do presidente João Paulo Silva e do diretor de base Israel Portela, no entanto, o clube compreende que o processo de transição ao profissional precisa de cautela para não queimar etapas. Por isso, a tendência é que parte desse grupo seja mais aproveitado na temporada de 2026.

Assim, a inserção em uma partida sob o comando de Léo Condé na Série A só ocorreria por algo circunstancial de muita necessidade, visto que o elenco principal foi montado desde o início do ano e também recebeu reforços na última janela de transferências. Hoje, esse grupo detém 32 jogadores.

No Nordestão Sub-20, o Ceará garantiu um título incontestável, sendo líder do Grupo B, na frente do CRB, e depois chegando ao mata-mata, onde superou o Sport (quartas), o Fortaleza (semifinais) e o Bahia (final), que tinha um plantel milionário, com um investimento de cerca de R$ 30 milhões.

Destaques do Sub-20 do Ceará

ATA - Guilherme (20 anos)

Legenda: Com passagem pelo profissional, Guilherme brilhou no Sub-20 do Ceará Foto: Gabriel Silva / Ceará

Um dos nomes de maior projeção da base alvinegra, Guilherme chegou ao clube em 2024, por empréstimo, e teve rápida ascensão. Em maio de 2025, o Vovô comunicou a aquisição em definitivo de 50% dos direitos econômicos do centroavante junto ao Boston City-MG por R$ 400 mil, assinando um contrato até o fim de 2028. Pelo destaque, também ganhou chance sob o comando de Condé no profissional, onde acumulou 16 partidas, com um gol marcado e uma assistência ao longo do ano.

ATA - Giulio (19 anos)

Legenda: Giulio foi o artilheiro da Copa do Nordeste Sub-20, com quatro gols marcados Foto: Wellerson Gomes / Ceará

Recém-chegado ao Ceará, o atacante rescindiu com o Palmeiras e fechou com o Vovô até o fim da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2026. No vínculo, o time detém 70% dos direitos econômicos. Em campo, chamou a atenção da torcida pelos dribles rápidos, com grande habilidade no 1x1, além do faro de gol. Ao todo, acumula quatro gols em seis jogos pelo Sub-20, com dois tentos na decisão.

VOL - João Gabriel (19 anos)

Outro nome que chegou na Cidade Vozão ao longo de 2025, após passagem pelo Atlético-GO, o meio-campo rapidamente se firmou no elenco Sub-20 e está no radar do futebol profissional pela visão de jogo e alta capacidade de organização tática da equipe, sendo um volante mais construtor.

LAD - Aloísio (17 anos)

Tido como uma peça de alta capacidade física e projeção, o lateral-direito está no clube desde 2023. Apesar dos 17 anos, ganhou a posição no Sub-20, se tornou capitão e se destacou pela capacidade ofensiva, chegando muito no último terço, acumulando dois gols ao longo da temporada. O vínculo com o time cearense é até o fim de 2028.

ZAG - Gabriel Rocha e Gilmar (19 anos)

A dupla de zaga atua juntos desde o Sub-13 do Ceará e se completa em campo pelo vasto entrosamento. Canhoto, Gabriel Rocha tem mais imposição física, enquanto Gilmar é um defensor de 1,93m e mais velocidade. Nos últimos anos, o Vovô emprestou o primeiro para o São Paulo, e o segundo para o Palmeiras. Os jovens retornaram e voltaram com mais experiência, além da retomada da titularidade.