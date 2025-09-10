Diário do Nordeste
Ceará x Bahia na final da Copa do Nordeste Sub-20: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025

Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 16:30)
Jogada
Legenda: Veja como assistir ao vivo ao jogo de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025
Foto: Gabriel Silva / Ceará SC | Rafael Rodrigues / EC Bahia

Ceará e Bahia se enfrentam na final da Copa do Nordeste Sub-20 de 2025 nesta quarta-feira (10), pela partida de ida da decisão. O jogo será às 19h, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE). Veja onde assistir ao vivo à partida e as prováveis escalações.

Os sócios-torcedores do Vovô poderão fazer check-in para a partida, enquanto os não sócios poderão entrar mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível, que deve ser entregue na entrada do estádio.

As semifinais foram de grandes clássicos estaduais. O Alvinegro se classificou ao bater o Fortaleza nos pênaltis, enquanto o Bahia venceu o Vitória por 3 a 1.

ONDE ASSISTIR

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Gustavo Martins; Aloísio, Pedro Gilmar, Gabriel Silva e Samuel; Uchella, João Gabriel e Melk; Rian Patric, Giulio e Guilherme.

Técnico: Alison Henry

Bahia: Victor; Roger Ruan, Gerald, Daniel e Alex; Wendel, David Martins e Carioca; Roger, João Andrade e Dell.

Técnico: Leonardo Galbes

CEARÁ X BAHIA | FICHA TÉCNICA
Competição: partida de ida da final da Copa do Nordeste Sub-20 2025
Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza (CE)
Data: 10/09/2025 (quarta-feira)
Horário: 19h (de Brasília)

