Técnico do Botafogo-SP diz que foi sondado pelo Ceará, mas que preferiu ficar no time

O técnico do Botafogo-SP, Cláudio Tencati, contou que foi sondado pelo Ceará, via intermediários, mas que preferiu permanecer na equipe do interior paulista, por respeito ao atual contrato.

A revelação veio na entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na noite desse sábado (20), no estádio Presidente Vargas, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Quem sabe no futuro

"Como a gente tinha acabado de renovar, procurei ser fiel. O Ceará é uma grande instituição onde, no futuro, a gente pode vir a trabalhar", elogiou Tencati, bicampeão catarinense em 2023 e 2024 pelo Criciúma.