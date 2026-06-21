Técnico do Botafogo-SP diz que foi sondado pelo Ceará, mas que preferiu ficar no time

O Botafogo-SP de Cláudio Tencati venceu o Ceará por 1 a 0, nesse sábado (20)

Escrito por Redação jogada@svm.com.br
21 de Junho de 2026 - 11:46 (Atualizado às 11:52)
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O técnico do Botafogo-SP, Cláudio Tencati, contou que foi sondado pelo Ceará, via intermediários, mas que preferiu permanecer na equipe do interior paulista, por respeito ao atual contrato.

A revelação veio na entrevista coletiva após a vitória por 1 a 0 sobre o Ceará, na noite desse sábado (20), no estádio Presidente Vargas, pela 14ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Quem sabe no futuro

"Como a gente tinha acabado de renovar, procurei ser fiel. O Ceará é uma grande instituição onde, no futuro, a gente pode vir a trabalhar", elogiou Tencati, bicampeão catarinense em 2023 e 2024 pelo Criciúma.

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