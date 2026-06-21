'Ceará não pode depender do Melk', avalia técnico Batatais

O técnico Anderson Batatais avaliou, durante a entrevista coletiva após a derrota para o Botafogo-SP, nesse sábado (20), no estádio Presidente Vargas, que os jogadores do Ceará precisam assumir uma maior responsabilidade em campo. Sobretudo em partidas em que o meia Melk, referência da equipe, estiver sendo bem marcado.

"Temos que parar com essa dependência (do Melk). Melk foi marcado de uma forma diferente. Cada atleta nosso precisa assumir a responsabilidade. Nós não conseguimos ser uma equipe agressiva, tanto para marcar quanto para defender", avaliou o treinador, após a derrota por 1 a 0, pela Série B do Campeonato Brasileiro.

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Com o resultado, o Ceará ocupa a 14ª colocação, com 17 pontos, três acima da zona de rebaixamento. Na 15ª rodada, a equipe enfrenta o Juventude, no próximo domingo (28), às 11h, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.