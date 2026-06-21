Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (21/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (21).

Escrito por Redação producaodiario@svm.com.br
21 de Junho de 2026 - 06:00
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Legenda: Cabo Verde segurou um empate contra a Espanha em 0 a 0.
Foto: ROBERTO SCHMIDT/AFP
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Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (21).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste domingo (21):

Grupo H

Espanha x Arábia Saudita
Local: Atlanta
Horário: 13h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo G

Bélgica x Irã
Local: Los Angeles
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV

Grupo H

Uruguai x Cabo Verde
Local: Miami
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo G

Nova Zelândia x Egito
Local: Vancouver
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv

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