Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (21/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (21).
O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.
A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.
Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste domingo (21):
Grupo H
Espanha x Arábia Saudita
Local: Atlanta
Horário: 13h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo G
Bélgica x Irã
Local: Los Angeles
Horário: 16h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV
Grupo H
Uruguai x Cabo Verde
Local: Miami
Horário: 19h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT
Grupo G
Nova Zelândia x Egito
Local: Vancouver
Horário: 22h (horário de Brasília)
Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv