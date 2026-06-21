Jogos da Copa do Mundo 2026 neste domingo (21/06): onde assistir e horário

Confira os jogos da Copa do Mundo de 2026 deste domingo (21).

O Diário do Nordeste reúne a programação completa do dia, com os horários das partidas, os grupos envolvidos e onde assistir a cada confronto ao vivo.

A competição segue movimentando torcedores de todo o planeta, com seleções em busca de pontos importantes na luta pela classificação à próxima fase do Mundial.

Veja a agenda de jogos da Copa do Mundo neste domingo (21):

Grupo H

Espanha x Arábia Saudita

Local: Atlanta

Horário: 13h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo G

Bélgica x Irã

Local: Los Angeles

Horário: 16h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV

Grupo H

Uruguai x Cabo Verde

Local: Miami

Horário: 19h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo, ge tv, Sportv, N Sports e SBT

Grupo G

Nova Zelândia x Egito

Local: Vancouver

Horário: 22h (horário de Brasília)

Onde assistir: CazéTV, Globo e Sportv