Lembra dele? Onde está o torcedor do meme do grito do gol na Copa de 2014

Tem rosto que, desde a Copa do Mundo de 2014, roda a internet. Mais do que um meme, a expressão no rosto de Fernan Martins é o resultado da união entre euforia e paixão pelo futebol. Foi o potiguar de 36 anos que viralizou nas redes sociais ao comemorar de forma efusiva o gol de falta marcado pelo zagueiro David Luiz, diante da Colômbia, nas quartas de final da competição. A partida ocorreu no dia 4 de julho daquele ano, na Arena Castelão. Ele também falou sobre o que espera da Seleção este ano.

“Cada vez que eu penso naquele dia, lembro mais detalhes do que aconteceu. Mas o que marca é perceber que aquela comemoração foi um momento tão genuíno, que todo mundo estava sentindo… É uma memória que eu vou levar para o resto da vida. Olhando para trás, nunca imaginei que aquela comemoração seria lembrada por tanto tempo e virar história”, afirmou o professor em entrevista ao Diário do Nordeste.

Legenda: Fernan e a esposa Ana Paula, em 2014, na Arena Castelão. Foto: Arquivo Pessoal

As câmeras da TV Globo, que transmitiram a competição, registraram o momento. O cearense Thiago Lima também aparece na imagem durante a comemoração. As imagens rodaram o mundo e ganharam contextos além do futebol.

A cena virou brincadeira na internet e marcou a vida dele. Tanto que transformou o registro e os ingressos num quadro exposto na parede de casa. Fernan fala sobre o momento que segue repercutindo mesmo após 12 anos e três copas.

“Eu gosto da sensação. Parece que vou ser lembrado pelo resto da vida, se considerar que o brasileiro é fanático por futebol. Mas a melhor parte é que a energia desse meme não se resumiu à Copa. Muitos outros acontecimentos fazem referência a essa mesma foto”, afirmou.

Legenda: Fernan ao lado de Ana Paula. Foto: Arquivo Pessoal

“É como se o jeito de torcer e comemorar do brasileiro fosse levado pra tudo que o Brasil tem se destacado, como foi no Oscar, na ciência… Então não é só um meme que trata de futebol, mas também um meme que mostra o jeito de ser do brasileiro, um meme que é a cara do brasileiro”, completou.

Fernan também fala sobre o que espera da seleção liderada pelo técnico Carlo Ancelotti. O italiano convocou 26 nomes, com Neymar na lista. A Seleção estreia no dia 13 de junho, quando enfrenta Marrocos, pelo Grupo C.

“A expectativa é alta. É um treinador que conhece muito bem os brasileiros. Tudo pode acontecer mas, se Deus quiser, essa Copa será nossa”, finalizou.