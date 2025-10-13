É legítimo Lucas Mugni querer contrato maior, mas número de vezes que jogou 90 minutos pesa contra

Lucas Mugni quer ficar no Ceará. Mas, para isso, deseja um contrato de dois anos. É legítimo que o camisa 10 busque um contrato melhor para ter mais estabilidade. Mas, na ótica do Ceará, vale a pena o investimento por um tempo maior? Tal pergunta não pode ser respondida sem considerar o número de vezes que ele jogou os 90 minutos nesta temporada. VEJA VÍDEO ABAIXO.