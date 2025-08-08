Ceará anuncia contratação do meio-campista Vinícius Zanocelo, do Santos
O jogador de 24 anos, que já teve passagem pelo Fortaleza, assinou com o Vovô até o final de 2025
O Ceará anunciou a contratação do volante Vinícius Zanocelo na tarde desta sexta-feira (8). O jogador de 24 anos pertence ao Santos e chega ao Vovô por empréstimo simples, com contrato com o time cearense até o final da temporada 2025.
Nas últimas duas temporadas, o jogador de 1,85m teve passagens pelo futebol cearense, quando atuou pelo Fortaleza e também pelo futebol europeu, tendo como seu último clube o Estoril Praia da primeira divisão de Portugal. Pela equipe portuguesa, ele participo de 46 jogos e marcou três gols.
Vinícius Zanocelo ganhou destaque com a camisa do Santos entre as temporadas 2021 e 2023, atuando em 79 partidas pelo clube paulista. Agora, o volante chega para disputar posição com Dieguinho, Fernando Sobral, Richardson, Lourenço e Lucas Lima.
FICHA TÉCNICA | VINÍCIUS ZANOCELO
- Nome: Vinicius Nelson de Souza Zanocelo
- Posição: Volante
- Nascimento: 30/01/2001 (24 anos)
- Naturalidade: Santo André (SP)
- Clubes: Ponte Preta/SP, Ferroviária/SP, Santos/SP, Fortaleza/CE, Estoril Praia/POR e Ceará/CE