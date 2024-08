Vôlei de praia nas Olimpíadas 2024: veja onde assistir Duda e Ana Patrícia na disputa pela final

Duda e Ana Patrícia são esperança de medalha para o Brasil no vôlei de praia nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). A dupla brasileira volta as quadras, nesta quinta-feira (8), às 16h, para encarar as australianas Mariafe e Clancy, nas semifinais dos Jogos.

As brasileiras, venceram todos os seus jogos e não perderam nenhum set no torneio. Durante os Jogos, elas venceram as egípcias Marwa e Elghobashy, as espanholas Liliana e Paula, as italianas Gottardi e Menegatti durante a fase de grupos, a dupla japonesa Akiko e Ishii nas oitavas, além das letãs Tina e Anastasija nas quartas.

Esse será o 10º embate entre as duplas desde 2022, e o retrospecto favorece as brasileiras, que venceram seis dos nove confrontos anteriores. Sendo a vitória mais recente das aconteceu em março, na etapa de Doha da Elite 16 do Circuito Mundial.

SAIBA ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV 2, Globoplay e CazéTV.