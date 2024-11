Dupla de Vôlei de Praia do Ceará é vice no Circuito Brasileiro e visa Olimpíadas de 2026

A dupla de Vôlei de Praia do time do Ceará encerrou a temporada de 2024 com a segunda melhor do Circuito Brasileiro deste ano. O posto veio após Mateus e Adelmo conquistarem quatro pódios das dez etapas do torneio.

Neste certame foram duas medalhas de prata (São Luís e Natal), e duas de bronze (Brasília e João Pessoa), somando desta forma 9.520 pontos contra 11.520, registrados pela dupla campeã: Arthur e Adrielson.

Olimpiadas de 2026

O coordenador de esportes olímpicos do time do Ceará, Andrade Neto, se animou com o resultado da dupla, demonstrou desejo em continuar com a parceria e citou as Olimpíadas de Los Angeles de 2026 como um objetivo que Mateus e Adelmo devem disputar fortemente.

"Era uma dupla que estava no nosso estado, víamos um excepcional potencial de crescimento. Apostamos e o resultado está aí: segundo lugar no Circuito Nacional. Os meninos treinaram muito, buscaram e conseguiram esse grande resultado no ranking nacional. É uma dupla nova, que tem um futuro brilhante. Iniciam o ciclo olímpico despontando, sendo uma dupla que certamente vai brigar por essa vaga olímpica em Los Angeles. Esperamos seguir forte com a parceria. Congratulamos os atletas pelo excepcional resultado", disse em entrevista ao próprio clube.