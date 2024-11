Eleição para presidente do Ceará acontece nesta quinta-feira (28); veja horário e candidatos

O Ceará definirá nesta quinta-feira (28) o seu presidente e demais membros da Diretoria Executiva para o mandato 2025/2027. A eleição será realizada em uma reunião ordinária do Conselho Deliberativo do clube na sede do alvinegro, em Porangabuçu.

Após disputas internas e votações ao longo do ano de 2024, foi decidido que a eleição seguirá os moldes do atual estatuto do clube, que não permite a participação dos sócios-torcedores nas eleições para a Diretoria Executiva.

A votação acontecerá das 18h30 às 22h, em Carlos de Alencar Pinto. O voto dos conselheiros será secreto, e será permitida a entrada apenas de conselheiros e sócios-proprietários. A comissão divulgará o resultado após o término da votação.

CONFIRA AS DUAS CHAPAS INSCRITAS NO PLEITO

VOZÃO MAIS FORTE

Presidente : João Paulo Silva

: João Paulo Silva 1º Vice-Presidente : Francisco Ernando Uchôa Lima Sobrinho

: Francisco Ernando Uchôa Lima Sobrinho 2º Vice-Presidente: Celso Henrique Martins Rodrigues.

NOSSO AMOR FAZ A DIFERENÇA