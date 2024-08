Destaque nas Olimpíadas, veja onde praticar vôlei de quadra e de praia no Ceará

O vôlei de quadra e de praia do Brasil têm marcado presença nos pódios dos Jogos Olímpicos desde 1992. Em 2024, Ana Patrícia e Duda garantiram o ouro nas areias de Paris. Já a seleção feminina ficou com o bronze. O Ceará é referência em revelar talentos nesses esportes. A Federação local tem buscado fortalecer a base e expandir a modalidade para o interior. Ao todo, são mais de 2 mil atletas do estado inscritos na CBV (Confederação Brasileira de Vôlei).

Além da capital cearense, a Federação de Vôlei do Estado do Ceará (Fevece) tem uma sub-sede em Quixadá, além de parcerias com outros locais para difundir o esporte.

VÔLEI DE PRAIA

O vôlei de praia cearense já revelou nomes como Shelda (2x prata - Sydney e Atenas), Taiana, Juliana/Larissa (bronze em Londres), e Márcio Araújo (prata em Pequim), além de Rebecca, principal nome da modalidade atualmente. Ronald Rocha, presidente da Fevece, vê crescimento da prática esportiva. Em 2024, no campeonato local, foram 184 times inscritos na disputa. Além disso, outros espaços trabalham a base pelo restante do Estado.

“São dois no primeiro e dois no segundo semestre. Na base, são quatro torneios ao todo. Temos os torneios colegiais, dois por ano do master, também temos no interior e nas praias e, através do Governo, doze núcleos espalhados no Ceará. Tanto de vôlei de praia quanto de quadra. Com isso, assistimos mais de 400 crianças gratuitamente. A gente consegue toda a estrutura de treinamento e manda para o interior e para as praias mais distantes. Pagamos treinador e auxiliar técnico. Então, a estrutura está montada para o voleibol crescer no interior”, ressalta o dirigente da Fevece.

A CBV também criou o Campeonato Brasileiro Sub-23 em 2024. Quatro duplas masculinas e quatro femininas vão disputar o torneio regional, para tentar vaga na competição nacional. Além disso, a disputa do Circuito Brasileiro de Vôlei de praia, que costuma ter uma etapa realizada em Fortaleza.

“Depois que o vôlei de praia passou a ser esporte olímpico em 1996, em Atlanta, o vôlei cearense só ficou fora uma vez. Em todas as outras tivemos jogadores da terra. E esse ano, nós não levamos porque a dupla feminina, que era Rebecca com Thalita, se separou e não deu tempo de formar outra. Mas estamos com uma programação pronta para a Rebecca, nossa atleta principal, vendo uma parceria para ela, para que retome os treinamentos dela e que Los Angeles, a gente bote de novo um atleta do Ceará para concorrer uma medalha”, completa.

ONDE PRATICAR



BNB Clube - a partir de R$70,00

CFO (Centro de Formação Olímpica) - Gratuito

Clube do Vôlei: 12xR$192,00 (plano anual)

Mais informações: Fevece

VÔLEI DE QUADRA

Em 2024, o Campeonato Cearense terá um turno em Quixadá, outro em Jaguaribe e as finais em Fortaleza. Como no ano passado, oito times devem disputar no feminino e 12 no masculino. O Rede Cuca, equipe que disputou a Superliga B, é o atual campeão.

Bruno Canuto, que atua na liga italiana, além de Walla, atleta do Gran Canária, da Espanha, são referências na quadra. No feminino, Larissa Brandão chegou a disputar o mundial pela seleção brasileira de base e agora está na liga universitária dos Estados Unidos. Além de Camila Leite, atleta da Superliga.

"Hoje são mais de dois mil atletas do Ceará registrados na CBV. Nossos atletas de quadra e de praia disputam seis torneios femininos e seis masculinos, tanto na praia quanto na quadra. Torneios nacionais. Tem o Campeonato Brasileiro Interclubes (CBI) e o Campeonato Brasileiro de Seleções (CBS), que são quatro, de base. Dos quatro campeonatos, em três nós estamos na divisão especial, que é a elite do voleibol. E apenas um estamos na primeira divisão, que é um salto para a divisão especial. É mais uma situação que a gente se orgulha, pois estamos todos na elite. Só um não subiu ainda, mas temos planos para o ano que vem”, explica Ronald Rocha, presidente da Fevece.

ONDE PRATICAR

CFO (Centro de Formação Olímpica) - Gratuito

BNB Clube - a partir de R$70,00

Clube do Vôlei: 12 x R$192,00 (plano anual).

Mais informações: Fevece