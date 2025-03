Dupla do Ceará no Vôlei de Praia, Mateus e Adelmo conquista bronze no Circuito Sul-Americano

Representantes do Vozão no vôlei de praia, a dupla Mateus e Adelmo conquistou a medalha de bronze no Circuito Sul-Americano, realizado em Rancagua, no Chile. O torneio aconteceu entre os dias 7 e 9 de março.

Mateus e Adelmo finalizaram a competição com quatro vitórias e duas derrotas. Na disputa pela medalha de bronze, venceram os compatriotas Arthur e Adrielson por 2 sets a 1, com parciais de 21-18, 21-23 e 19-17.

Pela fase de grupos, registram uma vitória e uma derrota, contra as duplas Sosaya e Gonzales, da Argentina, e M. Grimalt e E. Grimalt, do Chile, respectivamente.

Nas eliminatórias

Nas oitavas de final, os atletas do Alvinegro venceram Cubillos e Escobar, do Chile. Na fase seguinte, bateram Gonzalo e Giuliano, do Paraguai. As duas partidas foram vencidas por 2 sets a 0.

Na semifinal, Mateus e Adelmo reencontraram M. Grimalt e E. Grimalt, do Chile. Os atletas foram novamente superados, sendo derrotados por 2 sets a 1, com parciais de 21-15, 15-21 e 9-15.

Circuito Mundial

Agora, os atletas voltam às atenções para o Circuito Mundial Challenge Yucantan, que será realizado no México, entre os dias 19 e 23 de março. No ano, os atletas conquistaram o bronze na etapa de Navegantes, em Santa Catarina, e o bronze no Circuito Sul-Americano, em Rancagua, no Chile.