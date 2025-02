Lee Junho, astro de dorama coreano, chega ao Brasil para encontro com fãs em São Paulo

O astro de kpop e k-drama Lee Junho, de 35 anos, conhecido por sua carreira como integrante da boy band 2PM e pelo papel principal no dorama “Sorriso Real”, chegou ao Brasil nesta quarta-feira (26). É a primeira vez dele no país.

Nas redes sociais, os fãs do ídolo sul-coreano foram à loucura. “Lindo, educado e mega atencioso com as fãs. É real meninas. Nós estamos respirando o ‘mesmo ar’ que ele. Que emoção”, disse uma fã. “Carinhoso, jogando beijo”, destacou outra.

Encontro especial

Lee desembarca por aqui para dois dias de 'Fancon', um encontro com fãs acompanhado de um pequeno show musical, que faz parte da turnê “LEE JUNHO FAN-CON ‘Midnight Sun'”. O evento ocorrerá nos dias 1 e 2 de março de 2025, no Vibra São Paulo, capital paulista.

O anúncio, em novembro de 2024, gerou uma verdadeira euforia entre os fãs do ator e cantor sul-coreano. Muitos dos ingressos em diversos setores se esgotaram rapidamente.

A produtora SAM Entretenimento é a responsável por trazer Lee Junho e outros diversos artistas asiáticos ao Brasil.

A estrutura do evento deve entrar para a memória dos seguidores, contando com ensaios prévios e espaços para momentos exclusivos para interações com os fãs que adquiriram pacotes especiais.

O evento conta ainda com a exibição de performances musicais e de momentos interativos. Haverá também uma sessão de perguntas e respostas com o artista.

A apresentação no Brasil será uma das últimas da turnê global do astro, que já passou por Incheon (Coreia do Sul), Tóquio (Japão) e Taipei (Taiwan).