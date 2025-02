Martin Scorsese escreveu e-mail para Walter Salles elogiando 'Ainda Estou Aqui'

O cineasta Martin Scorsese escreveu um e-mail para o diretor Walter Salles elogiando 'Ainda Estou Aqui', que concorre a três Oscars. A informação foi compartilhada pelo produtor do filme, Rodrigo Teixeira, no podcast "Dois Pontos", do Estadão.

Na conversa, ele também falou sobre outros diretores internacionais que se emocionaram com o longa-metragem brasileiro. "O [Afonso] Cuarón, quando viu o filme, eu perguntei pra ele: 'O que você achou?'. E ele me disse: 'Rodrigo, eu não vou ligar porque eu não estou conseguindo falar. Deu um nó na minha garganta'", contou.

"Eu fui apresentá-la para o Luca Guadagnino e ele disse: ‘Darling, I love you’", continuou. Guadagnino já se mostrou um grande fã da cultura brasileira e chegou a trabalhar com o produtor em outros projetos.

Ainda no podcast, Rodrigo afirmou que Fernanda Torres, protagonista da trama, é uma das atrizes preferidas do circuito de premiações em Hollywood. “Você acha que esses diretores chiques não vão pensar na Fernanda? Eles estão todos olhando para ela e pensando no que podem fazer para tê-la trabalhando com eles", relatou.

Brasil no Oscar

Neste domingo (2), milhões de olhares estarão direcionados para Los Angeles, onde vai acontecer a 97ª edição do Oscar. "Ainda Estou Aqui" representa o Brasil na maior premiação do cinema internacional em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz para Fernanda Torres.

Recentemente, a atriz brasileira, os produtores Rodrigo Teixeira e Maria Carlota, e o diretor Walter Salles participaram de um jantar em homenagem aos 200 indicados ao prêmio neste ano.

