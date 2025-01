TCE: Onélia Leite Santana se declara impedida de relatar contas de Elmano, após ser sorteada

Recém-empossada como conselheira do Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE-CE), Onélia Leite Santana foi sorteada para relatar as contas de governo do governador Elmano de Freitas em 2025. Contudo, ao ser comunicada da função, a conselheira se declarou impedida de assumir o caso. A decisão segue o procedimento previsto em lei para situações que possam gerar conflitos de interesse ou comprometer a imparcialidade do julgamento.

O impedimento de Onélia ocorre em razão de sua ligação anterior com a atual gestão estadual. Antes de assumir o cargo no TCE-CE, ela ocupava a posição de secretária de Proteção Social no governo de Elmano. Além disso, ela é esposa do ministro da Educação, Camilo Santana, aliado político do governador.

O sorteio e os critérios regimentais

No TCE-CE, a escolha dos conselheiros responsáveis pela relatoria das contas é definida por sorteio, uma prática regimental que visa garantir transparência e imparcialidade no processo. O sorteio entre os integrantes do pleno do tribunal distribui as relatorias de maneira equitativa e aleatória, prevenindo indicações políticas ou qualquer tipo de direcionamento.

Com a declaração de impedimento de Onélia, outro conselheiro será sorteado para relatar as contas do governador. O relator tem um papel fundamental: é responsável por elaborar um parecer técnico com base na análise das finanças públicas, que será submetido à votação do pleno e, posteriormente, encaminhado à Assembleia Legislativa para julgamento político. É bom lembrar que nas contas de governo, a decisão final cabe à Assembleia.

Quando ocorre o impedimento?

Composição do pleno do TCE-CE

Rholden Botelho de Queiroz (Presidente)

Valdomiro Távora (Vice-Presidente)

Edilberto Pontes (Corregedor)

Patrícia Saboya

Soraia Victor

Ernesto Saboia

Onélia Santana

Nota do TCE sobre o assunto

"De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, na primeira Sessão ordinária do Plenário, em cada ano, ocorre o sorteio do conselheiro que relatará as Contas do Governo do Estado. A definição ocorre em sistema de rodízio, excluindo-se os que já tenham sido sorteados em exercícios anteriores, até que todos tenham sido contemplados com a função de relator. Além disso, em razão do princípio da alternância, o conselheiro por último sorteado como relator não será incluído no sorteio seguinte. A relatoria das Contas exercício 2024 é do conselheiro Ernesto Saboia (como já havia sido anunciado no início do ano passado).

Seguindo os critérios de sorteio e alternância, a nova conselheira Onélia Leite seria a próxima relatora das Contas de Governo exercício 2025, como anunciado na Sessão do dia 21/1.

Entretanto, a conselheira Onélia Leite declarou suspeição por motivo de foro íntimo para atuar no processo de Prestação de Contas de Governo do Estado do Ceará, referente ao exercício de 2025, de responsabilidade do governador Elmano de Freitas. A declaração tem por base o artigo 116 do Regimento Interno, segundo o qual “O Conselheiro ou Auditor convocado que declarar impedimento ou suspeição deverá explicitar as razões, salvo no caso de motivo de foro íntimo, e não participará da discussão e votação do processo”.

Diante da declaração, a Presidência do TCE Ceará e a Secretaria de Sessões estão adotando as providências necessárias à redistribuição do processo em questão, que ocorrerá de forma eletrônica ainda nesta quinta-feira (23/1). Em observância ao Regimento Interno, além da conselheira Onélia Leite (que declarou suspeição), não serão incluídos no sorteio o presidente Rholden Queiroz e o conselheiro Ernesto Saboia (relator das contas no exercício 2024)".