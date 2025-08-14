Rafa Kalimann e Nattanzinho viajam a Orlando para montar enxoval da 1ª filha

A influenciadora e atriz Rafa Kalimann e o cantor Nattanzinho aproveitaram uma passagem por Orlando, nos Estados Unidos, para organizar o enxoval da primeira filha, que receberá o nome de Zuza. A chegada da bebê está prevista para ainda este ano.

Rafa está em solo americano acompanhada de de familiares, entre eles a mãe dela e sua prima-irmã, Marcella. Nattan também levou a mãe para viver o momento especial. Eles aproveitaram a viagem para buscar o que há de mais moderno no mercado infantil.

Nas redes sociais, o casal tem mostrado os momentos em família. Eles também aproveitaram os dias de férias para visitar os parques.

Na quarta-feira (13), eles visitaram o Epic, novo parque temático da Universal. Mesmo grávida, Rafa tem se divertido nos brinquedos que permitem a entrada de gestantes.