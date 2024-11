Ceará e Sport podem subir juntos para a Série A de 2025; veja cenário

Resta apenas uma rodada para o fim da Série B de 2024. Com uma arrancada histórica, o Ceará chega no último jogo dependendo apenas de si para alcançar o acesso à Série A de 2025, em uma disputa que envolve outros três clubes pelo G-4. O detalhe: o rival Sport pode subir junto do Vovô.

Em muitos momentos, os clubes se apresentaram como concorrentes diretos, era um ou outro que iria voltar à 1ª divisão. Assim, protagonizaram alternâncias de colocação na tabela de classificação.

Legenda: O Ceará chega para a última rodada na 4ª posição da tabela da Série B de 2024 Foto: reprodução / SrGoool

Agora, chegam empatados em 63 pontos, mas o time cearense tem a vantagem das vitórias: 19 x 18, critério de desempate que o deixa na 4ª colocação. O campeão Santos (68) é o único confirmado na Série A, enquanto Mirassol e Novorizontino, ambos com 64, correm riscos de ficar pelo caminho.

A matemática, no entanto, garante pelo menos um desses paulistas. No pior cenário de todos, uma das equipes termina na 4ª colocação geral. De todo modo, o panorama é interessante para o futebol nordestino. Independente da rivalidade, o Nordeste tem a chance de acompanhar os dois subindo.

Em 2024, o Brasileirão tem três representantes da região: Fortaleza, Bahia e Vitória-BA. Na era dos pontos corridos, o recorde foi quatro, sendo registrado pela última vez na temporada de 2021. Dito isso, o Diário do Nordeste lista as combinações para que isso seja possível. Vale ressaltar que o torcedor pode nutrir o sentimento que quiser sobre o fato, isso é apenas um prognóstico matemático.

Qual o cenário para o Ceará subir à Série A?

Vitória (66 pontos)

Se o Ceará vencer, independente de outro resultado, estará matematicamente na Série A de 2025.

Empate (64 pontos)

Em caso de empate, o Vovô depende de uma combinação de resultado que envolve tropeço de pelo menos um dos três clubes que brigam pelo acesso, com pontuações que o impedissem de ultrapassá-lo. Para Novorizontino e Mirassol, seria a derrota. Para o Sport, um empate é suficiente.

Derrota (63 pontos)

Precisaria que o Sport também fosse derrotado na última rodada para o Santos.

Qual o cenário para Ceará e Sport subirem juntos à Série A?

Derrota dos paulistas (Mirassol e Novorizontino)

O melhor panorama conta com derrotas de Mirassol e Novorizontino para Chapecoense e Goiás, respectivamente. Nesse caso, bastaria que Ceará e Sport somassem pelo mais um ponto cada, ou seja, até com um empate na 38ª rodada da Série B, a dupla igualaria os 64 pontos, mas ultrapassa os paulistas na tabela de classificação por conta dos critérios de desempate da competição nacional.

Derrota + Empate (Mirassol e Novorizontino)

A outra possibilidade é com um paulista perdendo e o outro empatando. Assim, teríamos 65 e 64 pontos. Para Ceará e Sport subirem juntos, basta que a dupla pelo menos empate na rodada final.

Empate dos paulistas (Mirassol e Novorizontino)

Se tivermos empates de Mirassol e Novorizontino, bastaria que Ceará e Sport vencessem os respectivos jogos na 38ª rodada da Série B para a dupla garantir as vaga para a Série A de 2025.

Só um paulista vencer (Mirassol ou Novorizontino)

Caso tenhamos apenas uma vitória dos paulistas, com o outro empatando ou perdendo, Ceará e Sport estarão juntos na 1ª divisão nacional de 2025 se conseguirem vitórias na rodada final.