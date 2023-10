Como tirar e quanto custa o novo passaporte brasileiro? Mudanças foram anunciadas nesta terça (3)

Com o lançamento do novo modelo de passaporte brasileiro, a antiga versão do documento está com os dias contados. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, os brasileiros devem providenciar o documento atualizado após o vencimento ou preenchimento completo do atual. Para muitos cidadãos, no entanto, a troca não parece tão simples e levanta um questionamento: com as alterações, o processo para adquirir o documento vai mudar?

Veja também

De acordo com informações da Polícia Federal (PF), a atualização do documento não deve impactar o processo de emissão atual. Assim, os interessados em tirar o passaporte devem seguir o protocolo em vigor, que conta com etapas virtuais e presenciais.

COMO TIRAR O PASSAPORTE?

Para emitir o documento, é necessário acessar o site do Governo Federal. Na página, o solicitante deverá preencher um formulário, em que informará dados pessoais como CPF, RG, nacionalidade e situação de passaporte, caso já possua.

Com o questionário respondido, o interessado deve pagar uma taxa, no valor de R$ 257,25 ou, em caso de urgência, R$ 334,42. O pagamento pode ser realizado pelo PagTesouro, através de Pix ou cartão de crédito, ou por boleto, via código de barras.

Após efetuar a transação, é hora de agendar atendimento em um dos postos da PF. Na data marcada, o solicitante deve comparecer à unidade, portando a documentação original exigida. Durante a consulta, a Polícia confere as informações declaradas e coleta dados biométricos.

Com o procedimento finalizado, o interessado deve esperar o passaporte ficar pronto, processo que demora, em média, entre 6 e 10 dias úteis. Para recebê-lo, é preciso que o titular se desloque até a unidade em que recebeu atendimento, levando documento de identificação original com foto.

Vale lembrar que, durante a etapa de entrega do registro, não é necessário agendar horário no posto, já que ela acontece por ordem de chegada e prioridade.

NOVO MODELO

Em parceria com a Casa da Moeda, a Polícia Federal passou a emitir uma nova versão do passaporte brasileiro, nessa terça-feira (3). Além de mudanças no design, o novo modelo ganhou marcas d’água extras, que reforçarão a segurança contra fraudes no registro.

Por enquanto, ainda segundo o Ministério das Relações Exteriores, a troca do documento não é obrigatória e só deve acontecer após a data de vencimento do registro atual, que só acontece dez anos depois da expedição, ou quando ele estiver totalmente preenchido.