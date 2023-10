Novo modelo de passaporte brasileiro começa a ser emitido nesta terça (3); veja o que muda

A Polícia Federal passa a emitir o novo modelo de passaporte brasileiro, lançado pela Casa da Moeda, a partir desta terça-feira (3). A nova versão do documento tem mudanças no design e ganha marcas d’água extras, que reforçarão a segurança contra fraudes no registro.

Veja também

No novo modelo, os cidadãos encontrarão figuras representando a fauna e a flora brasileiras. Além disso, o passaporte possuirá imagens adicionais que só poderão ser observadas com o auxílio de iluminação ultravioleta, dificultando fraudes.

No exterior, de acordo com informações do Ministério das Relações Exteriores, a nova versão do registro começará a ser emitida, em embaixadas e consulados, apenas em 2024. Até lá, haverá um período de transição, em que os dois modelos serão usados.

TENHO QUE TROCAR MEU PASSAPORTE?

Ainda segundo a pasta, a troca de passaporte não é obrigatória e só deve acontecer após a data de vencimento do documento atual, que só acontece dez anos depois da data de expedição, ou quando ele estiver totalmente preenchido.

Para solicitar a nova via, é necessário que o cidadão acesse o site do Governo Federal. Na página, o solicitante deve preencher um formulário, pagar a taxa e agendar atendimento em uma data disponível. Vale lembrar que a taxa de emissão continua sendo de R$ 257. Em casos de urgência, o valor é de R$ 334.

Com o processo completo, o interessado deverá comparecer na unidade selecionada, com documentação original, caso seja uma segunda via. O novo documento poderá ser retirado no mesmo local após dez dias.

É importante ressaltar que o canal do Governo não realiza emissão de passaportes diplomáticos ou oficiais.

ALTERAÇÕES ANTERIORES

A última modificação do passaporte brasileiro aconteceu em 2015, quando a validade do documento foi ampliada para uma década. Cinco anos antes, em 2010, o registro havia ganhado um chip, e passou a ser emitido na forma de “passaporte eletrônico”