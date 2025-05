Dois suspeitos são capturados por morte no Vicente Pinzón; adolescente que ia à escola foi baleado

Dois suspeitos foram presos por matar um homem no bairro Vicente Pinzón, em Fortaleza, na tarde desta sexta-feira (23). Um adolescente que caminhava à escola foi baleado na perna durante o crime, além de outro homem, atingido nas costas. O caso ocorreu por volta das 12h51, na rua Dolor Barreira, nas proximidades do número 500, na Comunidade das Placas

Conforme a Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), o adolescente ferido foi socorrido pela Polícia Militar do Ceará (PMCE) e recebeu atendimento médico, mas não há informações sobre o estado de saúde da outra vítima.

Os suspeitos são dois adolescentes, de 15 e 17 anos. Eles foram conduzidos à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi lavrado contra eles um ato infracional análogo aos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio.

"Conforme os levantamentos preliminares, a vítima, do sexo masculino ainda não identificada formalmente, foi morta por disparos de arma de fogo em uma via pública do bairro. Na ação, outras duas pessoas foram lesionadas e socorridas para uma unidade hospitalar", diz nota da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS),

O caso segue sendo em investigação pela Polícia Civil do Ceará (PCCE0).

Suspeitos encontraram guarda municipal na fuga

Os suspeitos do crime foram capturados durante tentativa de fuga em uma ação conjunta da GMF e da PMCE. Foram apreendidas com eles as armas de fogo usadas na execução, segundo a Guarda.

A captura ocorreu após os homens se depararem com uma viatura da GMF na fuga. "Os detidos foram conduzidos à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes, que buscam identificar os demais envolvidos e esclarecer as circunstâncias do crime", informou a corporação.