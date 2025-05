Ônibus bate em moto e mulher morre atropelada em Juazeiro do Norte

Uma motociclista morreu após um ônibus bater no veículo dela e atropelá-la, em Juazeiro do Norte, na região do Cariri cearense, na noite dessa quinta-feira (22). Josefa Mikaelly Muniz, de 31 anos, era natural da cidade de Aurora e trabalhava no setor administrativo de um centro universitário particular.

O acidente ocorreu entre a Avenida Castelo Branco e Rua das Flores, no Bairro Romeirão, em frente ao estádio. O ônibus que colidiu com a motociclista era alugado pela Prefeitura de Juazeiro do Norte para levar pacientes hospitalares a Fortaleza para tratamentos.

No momento do acidente, só havia dois motoristas no veículo. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o condutor prestou depoimento na Delegacia de Juazeiro do Norte, que está a cargo das investigações.

"Equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas ao local", informou a pasta.

Corpo da mulher ficou embaixo do ônibus

Após o acidente, o corpo da vítima foi parar embaixo do ônibus, e Corpo de Bombeiros teve de ser acionado para retirá-la.

Legenda: Corpo da mulher ficou embaixo de ônibus após o acidente Foto: TV Verdes Mares Cariri

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Juazeiro do Norte também atuou no local do sinistro.