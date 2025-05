Duas pessoas são mortas e outras duas baleadas em tentativa de chacina em Fortaleza

Os proprietários e o clientes do estabelecimento comercial Drinks Bar, localizado na Rua Luiz Vieira, 739, bairro Parque São José, em Fortaleza, foram surpreendidos no fim da noite dessa quinta-feira (22), com homens armados, que dispararam contras as vítimas. Pelo menos, duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas.

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) foi procurada pela reportagem, mas não respondeu até a publicação desta matéria.

Conforme o relato de um sobrevivente aos policiais que atenderam a ocorrência, por volta das 22 horas dois homens chegaram ao bar e se comportaram de forma suspeita. A reportagem do Diário do Nordeste apurou que o comportamento dos homens causou apreensão nas pessoas que estavam no bar.

Pouco tempo depois a dupla saiu e as pessoas ficaram aliviadas. No entanto, a tranquilidade não durou muito.

Nos minutos seguintes, dois homens, que a Polícia não se sabe se eram os mesmos que estavam antes do local ou se outras pessoas, chegaram e procuraram a dona do bar.

Ao encontrarem a mulher, os criminosos começaram a atirar nela e nas outras pessoas. Um homem e uma mulher morreram no local.

Outras duas vítimas, sendo uma do sexo feminino e outra do sexo masculino foram baleadas. O casal foi levado em estado grave por ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o Instituto Doutor José Frota (IJF).

Os acusados fugiram em seguida, mas a Polícia não sabe se escaparam de carro ou moto. A motivação do crime também não foi informada.

Um homicídio no mesmo local foi registrado há cerca de duas semanas, segundo testemunhas. A reportagem não conseguiu confirmar se há ligação entre os crimes.

DIAS VIOLENTOS

A tentativa de chacina fechou um balanço de um dia violento no Estado com, pelo menos, oito pessoas mortas. Os crimes, entre eles um triplo homicídio, ocorreram em Fortaleza, Região Metropolitana e Interior do Ceará (relação no fim do texto).

No último domingo (18), outra tentativa de chacina foi registrada em Varjota, cidade distante 263 km de Fortaleza. Na ocorrência, o dono de um bar foi morto e outras quatro pessoas foram baleadas.

No dia seguinte, na segunda-feira (19), quatro pessoas foram presas por suspeitas de participação no crime. Dois deles tentaram fugir, mas foram recapturados.

CHACINA

Além dos casos citados anteriormente, o episódio mais violento do mês de maio foi a chacina registrada no dia 6, na Barra do Ceará, em Fortaleza. A matança aconteceu em um campo de futebol society e deixou quatro pessoas mortas e, ao menos, seis ficaram feridas.

Quatro adultos e um adolescente foram capturados suspeitos de participação no crime.

A zona oeste da Capital mostra uma escalada da violência desde o começo do mês de maio quando duas irmãs influenciadoras digitais foram mortas a tiros, na Barra do Ceará. No dia seguinte, supostamente em retaliação ao assassinato das duas, cinco pessoas foram baleadas, na mesma região.

O namorado de uma das irmãs, o também influenciador digital Antonio Victor de Araújo Ferreira, o 'Moscow', de 18 anos, e mais dois homens foram presos por suspeitas do ato que deixou cinco baleados.

GOVERNO DIVULGA REDUÇÃO DE MORTES

No último dia 14 deste mês, o Governo do Estado divulgou o pagamento de R$ 45,4 milhões, para 25.132 servidores das Forças de Segurança que atingiram suas metas no primeiro ciclo do Programa de Metas Integradas da Segurança Pública (Misp).

Na ocasião, segundo o balanço da SSPDS, em janeiro, fevereiro, março e abril deste ano, o Ceará reduziu em 18,3% os Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs) — homicídios, latrocínios e lesões corporais seguidas de morte —, e em 26,8% os Crimes Violentos contra o Patrimônio (CVPs) — roubos e furtos.

*HOMICÍDIOS QUINTA-FEIRA (22)

Fortaleza: 3

Messejana – 1

Parque São José – 2

Região Metropolitana de Fortaleza (RMF): 4

Pacajus – 1

Maracanaú – 3

Interior Sul: 01

Juazeiro do Norte – 1

*Dados não consolidados