Três homens são mortos por disparos de arma de fogo em Maracanaú, na Grande Fortaleza

Três homens foram mortos por disparos de arma de fogo em Maracanaú, na Grande Fortaleza, na manhã desta quinta-feira (22). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para atender a ocorrência.

Conforme a SSPDS, o crime aconteceu no bairro Colônia. Os corpos ainda não foram identificados.

Veja também Segurança PF deflagra operação contra compartilhamento de conteúdo sexual infantojuvenil, no Ceará Segurança Coronéis condenados a indenizar oficial da PMCE por 'fake news' são absolvidos na esfera criminal

A Polícia Civil, por meio da Delegacia Metropolitana de Maracanaú, está a cargo das investigações. As forças de Segurança seguem em buscas dos suspeitos para identificar a autoria do crime.

Denúncias

A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais.

As informações podem ser direcionadas para o número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS, ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, pelo qual podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia ou ainda via "e-denúncia", o site do serviço 181, por meio do endereço eletrônico. O sigilo e o anonimato são garantidos.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias