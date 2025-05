Facção usou drone para sobrevoar campo society e monitorar alvo antes da chacina na Barra do Ceará

A Polícia Civil do Ceará obteve informações com detalhes sobre o ataque de integrantes da facção criminosa Comando Vermelho (CV), que resultou na chacina na Barra do Ceará, no último dia 6 de maio, com quatro pessoas mortas. Conforme documentos obtidos pela reportagem, os investigadores descobriram que o grupo usou um drone para sobrevoar o local instantes antes do massacre e havia um olheiro da facção no campo society, onde as vítimas foram alvejadas.

A informação sobre quem era o alvo principal da chacina também foi obtida pelos investigadores que apuram o caso. Os membros do CV estariam no local para executar um homem identificado apenas como 'Barata', membro do grupo rival Guardiões do Estado (GDE). A ordem para o ataque teria partido de um dos homens que há anos está na lista dos mais procurados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Carlos Mateus da Silva Alencar, o 'Skidum' ou 'Fiel' é quem, teria dado a ordem para matar 'Barata'. O olheiro do CV que estava no campo chegou a dizer que 'Barata' estava no local.

Era costume de 'Barata' jogar futebol neste local. Mas na noite de 6 de maio de 2025, data do crime, o alvo desistiu de ir ao campo society, porque preferiu assistir a um jogo na Arena Castelão.

O bando chegou fortemente armado, em posse de fuzis. Quatro pessoas morreram e pelo menos mais uma ficou ferida.

VERSÕES SOBRE A CHACINA DA BARRA

Dentre os três adultos presos, um deles já tinha antecedentes criminais e é apontado como autor de uma tentativa de chacina ocorrida no fim do ano de 2023, na mesma região do campo de futebol onde as quatro vítimas foram assassinadas nesta semana, além de ser investigado pela morte do ex-policial militar em 2024 no Pirambu e responder pelo crime de receptação.

Na versão dos suspeitos presos, eles não participavam da chacina e nem pertenciam a qualquer facção, mas estavam armados prontos para assaltar um mercadinho. O roubo teria sido encomendado por um homem de apelido 'Camarão' e, em troca, receberiam R$ 6 mil.

Os autores da chacina chegaram no campo Society, na Rua Tambaú, por volta das 20h30. Eles se passavam por policiais civis, usando trajes falsos e um colete à prova de balas.

Testemunhas disseram que, de início, os criminosos renderam 10 pessoas que estavam jogando futebol, afirmando que aquela era uma abordagem de rotina. Algumas vítimas desconfiaram da abordagem e conseguiram correr. Logo em seguida, os atiradores começaram a efetuar os disparos de arma de fogo e fugiram divididos em dois carros, sendo um Ônix, de cor preta.

Enquanto fugiam, uma viatura da PM foi acionada e deu início a perseguição. O quarteto chegou a ultrapassar semáforos vermelhos e disparar contra a viatura. O motorista perdeu o controle do veículo quando colidiu contra um portão, sendo interceptados neste momento.

Um dos suspeitos foi baleado durante a perseguição, levado ao hospital e já teve alta. Outro chegou a fugir, sendo encontrado em um residencial, instantes depois. Este também ficou ferido quando tentou pular de um telhado.

QUEM SÃO AS VÍTIMAS

As vítimas mortas na chacina da Barra do Ceará são Estefany da Silva Ribeiro, de 34 anos; Carlos Johnson Viana Ferreira, de 21 anos; Evandro Igor da Silva, 26; e um adolescente de 16 anos, que terá a identidade preservada.

Estefany e Carlos foram atingidos por diversos disparos de arma de fogo e morreram ainda no campo.

Evandro foi socorrido ao Instituto Doutor José Frota (IJF) e o adolescente à UPA do Cristo Redentor. A vítima menor de idade jogava futebol amador e já havia feito testes nas categorias de base de times de futebol de Fortaleza.

'SKIDUM', CHEFE DO COMANDO VERMELHO NO CEARÁ

Carlos Mateus da Silva Alencar é descrito pela SSPDS como "chefe de organização criminosa com atuação no bairro Pirambu, em Fortaleza/CE, com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo" e "indivíduo de alta periculosidade".

Pelo menos 10 processos por homicídio que tramitam na Justiça do Ceará têm Carlos Mateus como investigado ou réu. Segundo a Polícia, 'Skidum' ordena homicídios principalmente na região do Grande Pirambu. Ele também responde a processos por tráfico de drogas e por integrar organização criminosa.

Ao ser procurado pela polícia cearense, 'Skidum' fugiu para o Rio de Janeiro - berço da facção Comando Vermelho - e conseguiu esconderijo no Complexo da Maré.

Nos últimos meses, quatro homens foram expulsos e "decretados de morte" por 'Skidum' no Rio de Janeiro e voltaram ao Ceará. O grupo foi preso ao desembarcar no Aeroporto Internacional de Fortaleza, em fevereiro deste ano de 2025.

Francisco Airton Vieira Araújo, o 'Airtinho'; Francisco da Silva Prudêncio, o 'Bira'; Gessival Moreira de Lima; e Jardel Almeida de Mesquita teriam traído a confiança de Carlos Mateus.

