Suspeito de estuprar sobrinha e enteada no Interior do CE é capturado na Bahia

Um homem suspeito de estuprar sobrinha e enteada no município de Missão Velha, no Interior do Ceará, é capturado na Bahia. Ele estava em um imóvel na cidade de Luís Eduardo Magalhães. A operação ocorreu nesta quarta-feira (24), em uma parceria entre a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Bahia (PCBA).

O suspeito de 41 anos possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto. Ambos são pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido cometido entre os anos de 2022 e 2025.

Após a captura, o homem foi apresentado à autoridade policial e colocado à disposição da Justiça.

Os investigadores da Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães, do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) também atuaram na operação.