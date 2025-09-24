Suspeito de estuprar sobrinha e enteada no Interior do CE é capturado na Bahia
Crime teria ocorrido na cidade de Missão Velha entre os anos 2022 e 2025
Um homem suspeito de estuprar sobrinha e enteada no município de Missão Velha, no Interior do Ceará, é capturado na Bahia. Ele estava em um imóvel na cidade de Luís Eduardo Magalhães. A operação ocorreu nesta quarta-feira (24), em uma parceria entre a Polícia Civil do Ceará (PCCE) e da Bahia (PCBA).
O suspeito de 41 anos possuía dois mandados de prisão preventiva em aberto. Ambos são pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido cometido entre os anos de 2022 e 2025.
Após a captura, o homem foi apresentado à autoridade policial e colocado à disposição da Justiça.
Os investigadores da Delegacia Territorial de Luís Eduardo Magalhães, do Grupo de Apoio Técnico e Tático à Investigação (GATTI) também atuaram na operação.