Dono de bar escondia drogas em vassoura e é preso por tráfico no CE

Um dono de um bar em Sobral, Interior do Ceará, foi preso nessa quinta-feira (9). O homem de 43 anos é suspeito de traficar drogas no local.

Segundo a Polícia Militar do Ceará, com ele foram apreendidas porções de maconha, cocaína e crack, além de galos de campina.

A ofensiva aconteceu após a Inteligência da PMCE identificar uma possível ocorrência no estabelecimento comercial. “O acionamento da equipe do 3º Batalhão ocorreu por volta das 19h”, segundo o órgão.

Ao chegarem ao local, os policiais começaram a fazer buscas. Entre as mesas empilhadas foi encontrada uma balança de precisão. Na sequência, os agentes apreenderam grande quantidade de dinheiro trocado.

As porções de cocaína e crack estavam dentro de uma meia e escondidas dentro de uma vassoura de plástico, próximo a um fogão.

“Diante dos fatos, o proprietário do estabelecimento foi detido e conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Sobral. Ele foi autuado por tráfico de drogas e crime ambiental na unidade local da Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE). O homem, de 43 anos, foi posto à disposição da Justiça pelos agentes das Forças de Segurança Pública”, conforme a Polícia.