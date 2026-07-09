TCE-MA divulga edital de concurso com 40 vagas e salários de até R$ 20 mil

O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA) divulgou edital de concurso público com 40 vagas imediatas para cargos de nível médio e superior, além da formação de um cadastro de reserva.

Os cargos ofertados são os de Auditor Estadual de Controle Externo e Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo, ambos de nível superior; e Técnico Estadual de Controle Externo, de nível médio.

Áreas de formação

Para o cargo de Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo, há vagas disponíveis para graduados nas áreas de: Administração, Contabilidade, Direito, Engenharia de Telecomunicações, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Estatística, Medicina, Psicologia, e Tecnologia da Informação.

Já para o cargo de Auditor Estadual de Controle Externo, podem se candidatar profissionais de: Ciências Atuariais, Controle Externo, Engenharia, Medicina, eTecnologia da Informação.

O cargo de Técnico Estadual de Controle Externo, por sua vez, é de natureza técnico-administrativa, exigindo de nível médio completo dos candidatos.

Segundo o edital, as respectivas remunerações iniciais são:

Auditor Estadual de Controle Externo: R$ 20.112,20 ;

; Analista Estadual de Apoio ao Controle Externo: R$ 12.950,00 ;

; Técnico Estadual de Controle Externo: R$ 11.061,72.

>> Veja edital completo

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Como se inscrever?

As inscrições estarão abertas no período de 17 de julho a 21 de agosto, exclusivamente pelo site do Cebraspe, que é a banca responsável pelo processo seletivo.

A taxa de inscrição varia de R$ 200 a R$ 300, a depender do cargo escolhido, e deve ser paga até o dia 15 de setembro.

Os inscritos serão avaliados por provas objetivas e discursivas, que serão aplicadas nos dias 22 e 29 de novembro.