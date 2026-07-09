Concurso do IBGE tem inscrições encerradas nesta quinta-feira (9); veja detalhes das vagas

As inscrições para o processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola se encerram nesta quinta-feira (9). O prazo segue até as 14h.

O prazo para o término das inscrições seguia, inicialmente, até as 23h da quarta-feira passada (1º de julho), mas um edital de retificação com o cronograma atualizado prorrogou as inscrições por mais uma semana.

Até as 14h, as inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame.

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Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 27 de setembro de 2026.

O concurso

Ao todo, são 8.238 vagas temporárias disponíveis no processo seletivo, que devem ser distribuídas em todo o País. O objetivo, como aponta o edital, é contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para 2027.

Destas vagas, 1.110 são para a função de Agente Censitário Administrativo, 1.089 para Agente Censitário de Informática, 948 para Agente Operacional Regional, 948 para Agente Censitário Regional, e 4.143 para Agente Censitário Supervisor. A exigência para atuação é de que os candidatos possuam nível médio completo.

Os contratados irão acompanhar a coleta de dados em campo, gerir equipes de recenseadores, dar suporte em tecnologia da informação, além de promover organização administrativa dos postos de coleta.

Salários e benefícios das vagas

As remunerações vão de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, a depender da função exercida. Os contratos, entretanto, são temporários, com prazo de 12 meses, mas podem ser prorrogados conforme a demanda.

Também são ofertados benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

Oportunidades no Ceará

No Ceará, 305 vagas estão disponíveis para o certame. Elas são distribuídas em 58 municípios. Os detalhes podem ser conferidos no edital completo.

Veja a distribuição de vagas por função, no Ceará: