Concurso do IBGE tem inscrições prorrogadas; veja novo cronograma

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições de seu processo seletivo simplificado até as 14 horas da próxima quinta-feira (9).

O novo prazo é o mesmo para pedidos de solicitação de isenção, que pode ser concedido para doadores de medula óssea e inscritos no CadÚnico; e também para o pagamento da taxa de R$ 53.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do certame.

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O concurso

O processo seletivo oferta 8.238 vagas temporárias distribuídas em todo o País, com o objetivo é contratar profissionais para atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola, previsto para 2027.

Do total de vagas, 1.110 são para a função de Agente Censitário Administrativo, 1.089 para Agente Censitário de Informática, 948 para Agente Operacional Regional, 948 para Agente Censitário Regional, e 4.143 para Agente Censitário Supervisor. Todos os cargos exigem nível médio completo.

O que faz um contratado pelo IBGE?

Os contratados serão responsáveis por acompanhar a coleta de dados em campo, gerir equipes de recenseadores, dar suporte em tecnologia da informação, além de promover organização administrativa dos postos de coleta.

Salários e benefícios previstos no edital

As remunerações variam de R$ 2.128,00 a R$ 4.008,00, a depender da função exercida.

Também são ofertados benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192,00, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, férias proporcionais e 13º salário proporcional.

Os contratos serão temporários de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade da pesquisa.

Oportunidades no Ceará

Conforme o edital, o estado do Ceará concentra 305 vagas do certame, distribuídas em 58 municípios.

Veja a distribuição de vagas por função, no Ceará:

64 vagas de Agente Censitário Administrativo (ACA), sendo 6 em Fortaleza;

68 vagas de Agente Censitário de Informática (ACI), sendo 10 em Fortaleza;

58 vagas para Agente Operacional Regional (AOR);

58 vagas para Agente Censitário Regional (ACR);

57 vagas para Agente Censitário Supervisor (ACS).

>> Veja edital completo

Quando será a prova do IBGE em 2026?

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas, que serão aplicadas no dia 27 de setembro de 2026.