Veja concursos públicos com inscrições abertas em julho de 2026

Diversos concursos públicos estão com inscrições abertas durante o mês de julho no Ceará e em todo o Brasil, com oportunidades abrangendo todos os níveis de escolaridade.

Há oportunidades para carreiras técnicas, contábeis, legislativas e policiais, além de cargos em diversas administrações municipais.

Entre as remunerações ofertadas, destacam-se certames com salários que ultrapassam R$ 20 mil. Veja lista a seguir:

Datrapev

O edital do novo concurso público da Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev) foi divulgado na última sexta-feira (3), com 212 vagas imediatas de nível superior, além de 1.823 para formação de um cadastro de reserva.

As oportunidades são para graduados de áreas como Arquitetura, Administração, Tecnologia da Informação, Engenharia, Direito, Ciências Contábeis, Comunicação Social, com lotação prevista em sete cidades brasileiras, incluíndo Fortaleza, no Ceará.

A remuneração inicial varia de R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44, conforme o cargo.

As inscrições abrem nesta segunda-feira (6) e podem ser feitas até o dia 6 de agosto, exclusivamente pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), entidade responsável pelo certame. A taxa cobrada é de R$ 110,00.

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Concurso da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) mantém abertas as inscrições de seu concurso público, que oferta 200 vagas efetivas distribuídas entre os cargos de técnico legislativo, de nível médio, e analista legislativo, que exige nível superior.

As remunerações iniciais serão de R$ 3.059,47 para técnico legislativo e de R$ 6.126,48 para analista legislativo.

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 97 a R$ 137. Interessados devem se candidatar pelo site do Instituto Idecan e o prazo termina em 13 de julho.

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TCE-SP

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) dibulgou edital de concurso público com 50 vagas para o cargo de auditor de controle externo.

Todas as vagas são de nível superior, distribuídas entre seis áreas de formação, com remuneração inicial de R$ 20.940,20.

As inscrições abrem no dia 13 de julho e podem ser feitas até 11 de agosto, pelo site da Fundação Vunesp, responsável pelo certame. A taxa cobrada é de R$ 115,00.

As provas objetivas e discursiva serão aplicadas em 11 de outubro, na cidade de São Paulo.

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CRA - PR

O Conselho Regional de Administração do Paraná (CRA-PR) abriu inscrições de concurso público com quatro vagas imediatas e 250 para cadastro de reserva, para cargos de níveis fundamental, médio/técnico e superior.

As oportunidades de nível superior são para os cargos de administrador, advogado, analista de sistemas, analista jurídico e contador.

Para nível médio/técnico, há vaga para agente administrativo, e para nível fundamental as vagas são para auxiliar de serviços gerais e motorista.

Os salários variam de R$ 3.107,82 a R$ 8.093,44, conforme o cargo.

Interessados podem se candidatar até o dia 23 de julho pelo site do Instituto Consulplan, que é a banca organizadora. As provas objetivas e discursivas ocorrem no dia 13 de setembro.

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Polícia Penal do RN

A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária do Rio Grande do Norte (Seap/RN) está com incrições abertas de seu concurso público, que oferta 260 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.

Os cargos ofertados são os de Policial Penal e Especialista em Assistência Penitenciária, este último com oportunidades para médico psiquiatra, psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social. Todas as vagas são de nível superior.

Segundo o edital, poderão se candidatar o cargo de Policial Penal pessoas com no mínimo 18 anos e no máximo 45 anos de idade no ato da posse.

As remunerações iniciais variam de R$ 3.500,00 a R$ 5.681,78, a depender da função escolhida. O maior salário é destinado ao cargo de Policial Penal.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de julho, exclusivamente pelo site do Instituto Avalia, entidade responsável pelo certame. O valor da taxa é de R$ 130,00.

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Prefeitura de Baturité

A prefeitura de Baturité, no Interior do Ceará, anunciou um concurso público para preenchimento de 35 vagas no corpo da Guarda Municipal. O vencimento básico é de R$ 1.621, conforme o edital.

Os interessados deverão se insrecever no site da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura (FCPC), a banca organizadora, a partir de 10 de julho. O prazo termina somente em 7 de agosto.

Para participar, é preciso ter ensino médio completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria B. Além das provas, será avaliada a aptidão física do candidato por meio de um teste à parte.

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Prefeitura de Forquilha

A Prefeitura de Forquilha, no interior do Ceará, abriu inscrições de concurso público com 294 vagas imediatas e mais 295 vagas de cadastro de reserva.

São ofertados cargos diversos, para candidatos de nível fundamental, médio e superior, com salários que variam de R$ 1,6 mil a R$ 11,5 mil reais.

Interessados podem se inscrever até o dia 17 de agosto, pelo site da Fundação Cetrede, que é a banca responsável pelo certame. As provas objetivas serão aplicadas no dia 1º de novembro.

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Prefeitura de Sobral

A prefeitura de Sobral, no Interior do Ceará, publicou edital de concurso público com 220 vagas imediatas e 150 para cadastro de reserva para corpo da Guarda Civil Municipal.

Para se candidatar, é preciso ter Ensino Médio Completo e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O salário inicial é de R$ 3.242,00 para uma jornada de 40 horas semanais.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até 20 de julho pelo site do Instituto Consulpam, entidade responsável pelo certame. As provas objetivas serão aplicadas no dia 18 de outubro.

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